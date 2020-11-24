"نقل البرلمان" تطالب الحكومة بسرعة تطوير صناعة الغزل والنسيج

وجّه النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، التحية والتقدير للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لحرصه الكبير على تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي لمتابعة الإجراءات والخطوات الخاصة بتطوير صناعة الغزل والنسيج، مطالبًا الحكومة الإسراع في تنفيذ التكليفات الرئاسية لتحديث وتطوير هذه الصناعة الاستراتيجية والمهمة.

وقال "زين الدين" في بيان له اليوم، إن أكبر دليل على ذلك الاجتماع المهم الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي وبحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، واللواء كامل هلال، "جهاز مشروعات الخدمة الوطنية"، والمهندس محمود أمين، رئيس المجلس التصديري للملابس، والمهندس محمد المرشدي، رئيس غرفة الصناعات النسيجية، ومحمد أبو موسى، وكيل محافظ البنك المركزي.

وأكد على أهمية القضايا التي تمت مناقشتها في هذا الاجتماع لمواجهة المشكلات التي تواجه صناعات الغزل والنسيج ومتابعة الخطوات المتخذة في إطار استراتيجية الدولة لتطوير صناعة الغزل والنسيج، ودراسة كافة المقترحات التي من شأنها النهوض بهذه الصناعة، إلى جانب العمل على تعظيم الاستفادة من مختلف الإمكانات المتاحة، وعلى رأسها ما يتعلق بالقطن المصري، والعمل على إعادته لسابق عهده.

وأكد النائب، على أهمية متابعة الاجتماع لتنفيذ خطة تطوير الشركة القابضة للغزل والنسيج، وكذا الوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بالتصور الخاص بمشروع المجمع الصناعي الخاص بصناعات الغزل والنسيج في مدينة السادات، والذي يُعد من الفرص الاستثمارية المتاحة للشراكة مع القطاع الخاص لإدارته وتشغيله، وصولًا لتعظيم الاستفادة من الاستثمارات التي ضختها الدولة في مثل هذه المشروعات، مشيدًا بخطة وزير قطاع الأعمال هشام توفيق لتطوير المحالج خاصة أن المحالج تُعد هي الحلقة الأولى في سلسلة حلقات صناعة الغزل والنسيج، والتي تمثل حوالي ثلثي الطاقة الانتاجية للمحالج على مستوى الجمهورية، إلى جانب ما يمتلكه القطاع الخاص.

كما أشاد وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بخطة الحكومة لتطوير وتحديث شركات الغزل والنسيج وتأكيد وزير قطاع الأعمال العام أنه يوجد لدينا 23 شركة للغزل والنسيج، يتم العمل على دمجها في 8 شركات، بما يسهم في تحسين الأداء، موضحًا أنه تم توقيع عدد من العقود الخاصة بتطوير هذه الشركات، مطالبًا من الحكومة عدم الإضرار بأي عامل داخل شركات الغزل والنسيج خلال عملية دمجها، مع الإسراع في تنفيذ خطة تطوير صناعات الغزل والنسيج لشركات المحلة الكبرى بمحافظة الغربية وشركات كفر الدوار بمحافظة البحيرة، حتى تعود هذه الشركات إلى مكانتها المرموقة على خريطة صناعات الغزل والنسيج العالمية، خاصة أن هذه الشركات كانت تصدر منتجاتها لمختلف الأسواق العالمية وفى مقدمتها الأسواق الأوروبية والأمريكية.