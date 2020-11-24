10 معلومات عن "عروس داعش" بعد نظر القضاء البريطاني قضيتها.. تعرف عليها

بدأ في لندن النظر في استئناف تقدمت به الحكومة البريطانية أمام المحكمة العليا ضد المواطنة، شميمة بيجوم، التي غادرت البلاد وهي مراهقة للانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي في سوريا.

وكانت محكمة الاستئناف في بريطانيا، أيدت قبل نحو 3 أشهر حق "بيجوم" التي عرفت في وسائل الإعلام البريطانية بلقب "عروس داعش"، في العودة إلى بلادها، وترصد الوطن أهم المعلومات عن "بيجوم".

- ولدت شميمة بيجوم في بريطانيا من أبوين من أصول بنجلاديشية، وكانت في الخامسة عشرة عند مغادرتها البلاد.

- سافرت إلى سوريا عام 2015 عبر تركيا لتصل إلى معقل تنظيم "داعش" في مدينة الرقة، حيث تزوجت هناك مجندا هولنديا في التنظيم.

- عاشت في حكم تنظيم "داعش" أكثر من ثلاث سنوات.

- عُثر عليها وهي حامل في شهرها التاسع في معسكر للاجئين في سوريا في فبراير 2019، و توفي الطفل جراء إصابته بالتهاب رئوي، وتقول إنها فقدت سابقا طفلين آخرين.

- قام وزير الداخلية البريطاني السابق، ساجد جاويد، بسحب الجنسية البريطانية منها لأسباب أمنية.

- بيجوم كانت إحدى ثلاث طالبات من شرقي لندن سافرن إلى سوريا للانضمام إلى تنظيم "داعش" في فبراير 2015.

- إحدى الفتاتين اللتين غادرتا معها، كاديزا سلطانة، قتلت في قصف جوي، ومازال مصير الفتاة الثالثة، أميرة عباسي، مجهولا.

- قدمت "بيجوم" طعنا أمام القضاء في قرار سحب الجنسية.

- حكمت محكمة الاستئناف بأنه يجب أن يُسمح لها بالعودة إلى بريطانيا للتقدم بطعنها ومتابعته أمام القضاء وعادت في يوليو الماضي.

- بدأ في لندن، أمس، النظر في استئناف تقدمت به الحكومة البريطانية أمام المحكمة العليا ضد بيجوم وقال محامي الحكومة إن عودتها تشكل مخاطر كبيرة على الأمن القومي لبريطانيا.