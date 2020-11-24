صدفة.. ميرفت أمين شاركت عبدالحليم حافظ وفريد الأطرش أخر أفلامهما

"يا خلي القلب يا حبيبي.. لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي"، في شبابها وبداية تعرف الجمهور عليها على شاشة السينما، غنىّ لها عبدالحليم حافظ، عدد من الأغنيات خلال أحداث فيلم "أبي فوق الشجرة" الذي عرض عام 1969، لتصبح بعدها ميرفت أمين، من جميلات السينما اللاتي حظين بالوقوف أمام العندليب الأسمر والغناء لهن.

ميرفت أمين، التي تحتفل بعيد ميلادها اليوم، من مواليد 24 نوفمبر، حققت شهرتها من خلال فيلم "أبي فوق الشجرة" الذي صادف حظها أن يكون أخر أفلام عبدالحليم حافظ، على شاشة السينما، ليكتفي بعدها بالغناء دوزن التمثيل.

فيلم "أبي فوق الشجرة"، عن قصة الأديب إحسان عبدالقدوس، سيناريو وحوار سعدالدين وهبة، بطولة نادية لطفي، عماد حمدي، وقدم خلاله العندليب الأسمر عدد من الأغنيات منها "ياخلي القلب، الهوى هوايا، أحضان الحبايب، قاضي البلاج".

تم اختيار فيلم "أبي فوق الشجرة" ضمن قائمة أفضل 100 فيلم بالسينما المصرية حسب استفتاء النقاد عام 1996، ويعد من أكثر الأفلام التي تضمن أكبر عدد من القبلات.

"حِبينا حِبينا.. حبيناكي حِبينا، لو ما حبينا عيونك، لا تعذَّبنا ولا جينا"، بهذه الكلمات شدا ملك العود الموسيقار فريد الأطرش أغنية "حِبينا"، وتمايلت وتراقصت على أنغامه الفنانة الشابة وقتها ميرفت أمين، خلال أحداث فيلم "نغم في حياتي".

فيلم "نغم في حياتي"، من إخراج هنري بركات، تأليف مارسيا بانيول، سيناريو وحوار يوسف جوهر، بطولة فريد الأطرش، ميرفت أمين، حسين فهمي، عدلي كاسب.

ويعد فيلم "نغم في حياتي" أخر أفلام الفنان فريد الأطرش، الذي غادر دنيانا يوم 26 ديسمبر عام 1974، وعرض الفيلم بالسينمات عام 1975.