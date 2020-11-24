أوابك: انخفاض استثمارات قطاع الطاقة في أفريقيا بقيمة 18 مليار دولار

قالت دراسة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط "أوابك"، إن الاستثمارات في قطاع الطاقة في الدول الأفريقية، انخفضت بشكل كبير خلال الفترة من 2015 إلى 2019.

وأضافت "أوابك"، أن التراجع يقدر بقيمة 18 مليار دولار، حيث تراجعت الاستثمارات من 118 مليار دولار عام 2015، إلى 100 مليار دولار في 2019، كما توقعت الدراسة هبوط هذه الاستثمارات بما يقرب من 21 مليار دولار في 2020 لتبلغ الاستثمارات 78 مليار دولار أمريكي.

وأشارت المنظمة إلى أن نتيجة هذه التطورات انخفضت حصة هذه الدول في إجمالي الاستثمارات العالمية من 5.7% في عام 2015، إلى 5.3% عام 2019، ومن المتوقع أن تنخفض لتبلغ 5.2% خلال العام الحالي 2020.

وقالت تقرير سابق، إن توقعات المنظمة للطلب على الطاقة خلال عام 2050، تبشر بزيادة الطلب على الطاقة المتجددة على حساب النفط والفحم والغاز الطبيعي.

وأضافت المنظمة أنه في عام 2050، سيرتفع الطلب على الطاقات المتجددة بشكل كبير لتصل إلى حوالي 730 مليون طن مكافئ، مقابل حوالي 230 مليون طن مكافئ في عام 2018.

وأشارت إلى أن الطلب على النفط سينخفض بشكل كبير في نفس الفترة، حيث سيقل الطلب على النفط ليكون حوالي 140 مليون طن مكافئ خلال 2025، مقابل ما يقرب من 580 مليون طن مكافئ في 2018.

ولفتت "أوابك" إلى انخفاض الطلب على الفحم ليصل إلى حوالي 10 ملايين طن مكافئ خلال 2050، مقابل حوالي 220 مليون طن مكافئ خلال 2018.

وأضافت أن ذلك بالإضافة إلى انخفاض الطلب على الغاز الطبيعي لحوالي 130 مليون طن مكافئ خلال 2050، مقابل حوالي 390 مليون طن مكافئ في 2018.