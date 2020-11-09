"أوابك": زيادة الطلب على الطاقة المتجددة مقارنة بالغاز والنفط والفحم

قال تقرير أصدرته منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، إن توقعاتها للطلب علي الطاقة خلال عام 2050 تبشر بزيادة الطلب علي الطاقة المتجددة على حساب النفط والفحم والغاز الطبيعي.

وأضافت المنظمة أنه في عام 2050 سيرتفع الطلب على الطاقات المتجددة بشكل كبير لتصل إلى حوالي 730 مليون طن مكافئ، مقابل حوالي 230 مليون طن مكافئ في عام 2018.

وأشارت إلى أن الطلب علي النفط سينخفض بشكل كبير في نفس الفترة حيث سيقل الطلب علي النفط ليكون حوالي 140 مليون طن مكافئ خلال 2025، مقابل ما يقرب من 580 مليون طن مكافئ في 2018.

ولفتت إلى انخفاض الطلب علي الفحم ليصل إلى حوالي 10 مليون طن مكافئ خلال 2050، مقابل حوالي 220 مليون طن مكافئ خلال 2018.

وأضافت أن ذلك بالإضافة إلي أنخفاض الطلب علي الغاز الطبيعي لحوالي 130 مليون طن مكافئ خلال 2050، مقابل حوالي 390 مليون طن مكافئ في 2018.

وقالت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، في تقرير سابق، إن معدل إنتاج النفط عالميا انخفض خلال شهري مايو ويونيو.

وأضافت "أوابك" أن معدل الإنتاج انخفض بنسبة 0.9% من شهر مايو حتي يونيو من العام الجاري.

وأشارت المنظمة إلى أن إنتاج النفط في أوروبا انخفض بنسبة 0.8% من شهر مايو حتي يونيو.

كما إن معدل الاكتشافات البترولية العالمي انخفض بشكل كبير ووصل إلي أدني مستوي له منذ مطلع القرن الـ21.

وأضاف التقرير، أن إجمالي الاكتشافات البترولية التي تحققت في العالم خلال النصف الأول من 2020 بلغ نحو 4.9 مليار برميل نفط، وذلك بسبب تأثيرات فيروس كورونا المستجد علي عمليات الاستكشاف والحفر.

ولفت التقرير إلى أنه تم تحقيق 38 اكتشافًا في العالم خلال النصف الأول من العام الجاري، وهو أقل بكثير من الفترة المماثلة للعام الماضي، والتي تم فيها اكتشاف 54 كشفًا.