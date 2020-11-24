"الأوروبي": السفينة التركية المشبوهة كانت تخرق حظر السلاح على ليبيا

أعلن الاتحاد الأوروبي، أن مهمة إيريني، "مراقبة حظر السلاح على ليبيا"، كان لديها أسباب معقولة للاشتباه بالسفينة التركية، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" فى نبأ عاجل.

وأضاف الاتحاد الأوروبى، "نعتقد أن السفينة التركية كانت تخرق حظر السلاح الأممي على ليبيا".

وقالت وزيرة الدفاع الألمانية، أنيجريت كرامب كارينباور، إن الاتهامات التركية ضد الجنود الألمان الذين يتصرفون نيابة عن البعثة العسكرية للاتحاد الأوروبي، "إيرني"، غير مبررة.

يأتي ذلك بعدما استدعت أمس وزارة الخارجية التركية سفيري الاتحاد الأوروبي وإيطاليا والقائم بالأعمال الألماني، وسلمتهم مذكرة احتجاج على محاولة تفتيش سفينة تركية شرق البحر المتوسط، بحثا عن أسلحة متوجهة إلى ليبيا، وفقا لقناة "روسيا اليوم".

وكان نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، دان بشدة "التفتيش غير القانوني" لسفينة شحن تركية من قبل فرقاطة ألمانية في إطار عملية "إيرني" في المتوسط، معتبرا أن عملية "إيرني" التي أطلقها الاتحاد الأوروبي دون استشارة أحد، أثبتت مرة أخرى أنها منحازة.

وكان الجيش الألماني، أكد أن تركيا منعت قوات ألمانية تعمل ضمن مهمة عسكرية للاتحاد الأوروبي، من تفتيش سفينة شحن تركية "يعتقد أنها تنقل أسلحة إلى ليبيا".