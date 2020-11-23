تركيا تمنع الجيش الألماني من تفتيش سفينة مشبوهة قبالة ليبيا

منعت تركيا الجيش الألماني ضمن مهمة إيريني من تفتيش سفينة مشبوهة قبالة ليبيا، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" فى نبأ عاجل دون ذكر مزيد من التفاصيل

وأطلق الاتحاد الأوروبي بعد تأجيل "مهمة إيريني" لمراقبة تنفيذ حظر الأسلحة على ليبيا مايو الماضى

وتأمل المهمة التي يوجد مقر قيادتها حاليا في روما، إلى وقف تدفق الأسلحة إلى ليبيا، حيث نشبت معركة بين حكومة الوفاق وقوات والجيش الوطني.