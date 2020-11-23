رئيس التحرير

محمود مسلم

تركيا تمنع الجيش الألماني من تفتيش سفينة مشبوهة قبالة ليبيا

كتب:

سحر المكاوى
11:46 ص | الإثنين 23 نوفمبر 2020
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل

منعت تركيا  الجيش الألماني ضمن مهمة إيريني من تفتيش سفينة مشبوهة قبالة ليبيا، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" فى نبأ عاجل دون ذكر مزيد من التفاصيل

وأطلق الاتحاد الأوروبي بعد تأجيل "مهمة إيريني" لمراقبة تنفيذ حظر الأسلحة على ليبيا مايو الماضى

وتأمل المهمة التي يوجد مقر قيادتها حاليا في روما، إلى وقف تدفق الأسلحة إلى ليبيا، حيث نشبت معركة بين حكومة الوفاق وقوات والجيش الوطني.

اقرأ المزيد:

الأمم المتحدة: تطبيق وقف النار في ليبيا وفتح الطريق بين سرت ومصراتة

مالكيفيتش يطالب ويليامز بتكثيف جهود الإفراج عن العلماء الروس في ليبيا

خبير عن انخفاض أسعار النفط نهاية الأسبوع الماضي: إنتاج ليبيا السبب

اللجنة العسكرية المشتركة في ليبيا: إخراج جميع المرتزقة الأجانب