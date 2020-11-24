قالتله أنت مبتعرفش.. مزارع يتعدى على زوجته بالضرب حتى الموت في البحيرة

أقدم مزارع في العقد الخامس من عمره، على قتل زوجته داخل منزلهما، بقرية الكوم الأخضر التابعة لمركز حوش عيسى بالبحيرة، بعدما عايرته بضعفه الجنسي وعدم قدرته على تلبية احتياجاتها الزوجية، وادعى إصابتها بصدمة في بطنها، نتيجة هجوم الماشية بالحظيرة، إلا أن ضباط المباحث تمكنوا من كشف السبب الحقيقي للواقعة.

وكانت قرية الكوم الأخضر بمركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة، واقعة قتل زوج لزوجته، اليوم، بعد تعديه عليها ضربًا بقدمه، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، بسبب معايرته بضعفه الجنسي، وادعى أن رأس ماشية ضربتها في بطنها ما تسبب في وفاتها.

وكان اللواء محمد والى، مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارًا من العميد فتحي إسماعيل، مأمور مركز حوش عيسى، يفيد بورود إشارة من مستشفى حوش عيسى المركزي بوصول "محاسن أ.ا" ٤٥ عامًا، مقيمة بعزبة الديابة بالكوم الأخضر، جثة هامدة، إدعاء تسبب دابة في وفاتها.

وكشفت تحريات المباحث قيام زوج المجني عليها ويدعى "رمضان.ح.ق"، مزارع، بالتعدي على زوجته بالضرب بقدمه حتى الموت، انتقاما منها لمعايرته بضعفه الجنسي، وتمكن ضباط مباحث حوش عيسى من إلقاء القبض على الزوج المتهم.

وبمواجهة المتهم اعترف بإصابته بحالة هياج نفسي عقب معايرة المجني عليها له وقام بالتعدي عليها حتى الموت: "قالت لي أنت مبتعرفش" وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى حوش عيسى المركزي تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، برئاسة المستشار أحمد العسيلي، مدير النيابة.