أشقاء ضحية سفاح الجيزة: أختنا عايشة و"قذافي" نصب علينا واختفى عام 2016

"احنا واثقين إنها عايشة ومماتتش".. هكذا بدأ أشقاء نادين الفتاة الحسناء، صاحبة المصير الغامض في قضية سفاح الجيزة، حديثهم مع الوطن، حيث تحدث إلينا شقيقها وشقيقتها وطلبا عدم ذكر أسمائهم.

وتحدثت شقيقتها عن بداية معرفتهم بـ"قذافي"، قائلة إنه تقدم لخطبة شقيقتها فاطمة الزهراء، عام 2015 وتمت الموافقة عليه بعد حالة من الجدل بين الأسرة، مضيفة: "هو قالنا إنه يعرف منتجين وكانت في الوقت دا نادين بتصور إعلانات ومسلسلات، وجاب لها عقد عمل".

وتابعت: أختي نادين سافرت يوم 13 مارس 2015، كانت المفروض تروح الغردقة ومنها لشرم الشيخ ثم الأردن لتصوير مسلسل، وبعدها باريس لتصوير إعلانات لمنتجات تجميل، وكان فيه شرط جزائي عليها قدره 500 ألف جنيه لو رجعت مصر قبل الانتهاء من الأعمال دي".

وقالت شقيقة "نادين": "بعد سفرها بـ17 يوما وتحديدا يوم 30 مارس 2015، قذافي كتب كتابه على أختى فاطمة الزهراء، وأقاموا حفل الزفاف بتاريخ 2 أغسطس 2015، مؤكدة أن شقيقتها نادين لا تربطها أي علاقة بـ"قذافي"، الذي اختفى تماما منذ أكتوبر 2016.

وأشارت خلال حديثها إلى أن شقيقتها نادين كانت على اتصال مستمر بهم وبوالدتهم، من أول يوم سفرها، وحتى عام 2018، وقالت: كانت تكلمنا من أرقام دولي، وكانت هي اللي بتتصل علينا دايما"، واختتمت حديثها بقولها إن نادين كانت ملكة جمال، ولا توجد في "قذافي أي مغريات" حتى تتعلق به أو ترتبط به عاطفيا.

والتقط شقيقها أطراف الحديث، قائلا إن الأسرة بأكملها تعرضت لحوادث سرقة هواتفهم المحمولة، حيث سرق مجهولون هاتفه الخاص بالمريوطية، وذلك بعدما سرقوا هاتف شقيقته التي ترافقه في الحديث، وتبع ذلك سرقة 3 هواتف محمولة و15 ألف جنيه من المحل التجاري الخاص بهم.

وتابع: "من 2018 الاتصال انقطع بنادين، فضلا عن أن قذافي اللي كان عارف المنتجين السوريين اللي أختي سافرت معاهم، اختفى من أكتوبر 2016، واحنا مش عارفين حاجة عن أختنا هل هي عايشة ولا ميتة؟.. طيب لو عايشة هي فين ولو ماتت فين جثتها أو ما تبقى منها؟.

وأضاف: "يوم السبت اللي فات النيابة بعتتني للطب الشرعي عشان ياخدوا مني عينة حامض نووي، للمضاهاة بعينة أخرى، والدكتورة في الطب الشرعي، قالت مفيش جثة ليكم وصلتنا عشان نطابق بيها.. ولحد دلوقتي مفيش نتيجة ومحدش كلمني".

وروى شقيق نادين تفاصيل حول "قذافي" بقوله، إنه نصب على والده مهندس البترول في مبلغ 240 ألف جنيه، بحجة استثمارهم، وبعدها اختفى عام 2016، وكمان استولى على ذهب أخته والذي كان يزن كيلو جرام كاملا، وحرروا ضده محاضر".