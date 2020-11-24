حماقي يعلن دعمه أبطال مصر: جزء من إيرادات حفلاتي استعدادا للأولمبياد

كشف النجم محمد حماقي، عن دعمه لأبطال مصر في الألعاب الفردية، ممن حققوا مؤخرا العديد من الإنجازات في البطولات الدولية المختلفة، معلنا تخصيص جزء من إيراد حفلاته خلال الفترة المقبلة، للاستعداد لأولمبياد طوكيو.

وفي رسالة سامية لدور المجتمع المدني و"قوته الناعمة" في دعم الشباب الذين يرفعون اسم مصر في المحافل الرياضية الدولية، كتب حماقي علي صفحته بموقع "فيس بوك" قائلا: "الحقيقة أنا بقالي فترة بتابع بشغف، أبطالنا في كل اللعبات الفردية، وتابعت مؤخرا ظهورهم على السوشيال ميديا، بإعلان موقع "تتويج نيوز" للأخبار الرياضية، واللي بعتبره خطوة حقيقية، لتعريف الشعب المصري بيهم، وبإنجازاتهم وبطولاتهم، وقد إيه هم بيضحوا وبيتعبوا عشان يحققوا الميداليات، ويرفعوا رأس مصر على منصات التتويج العالمية والأولمبية".

وواصل حماقي كلمته: "ومن باب المسئولية الاجتماعية تجاه الأبطال دول، قررت إني أدعمهم اجتماعيا وماديا وإعلاميا خلال المرحلة الجاية، وإني أخصص جزء من إيرادات الحفلات التي هتُقام خلال الفترة الجاية بعد رجوع النشاط الفني والحفلات بإذن الله، للاستعداد لأوليمبياد طوكيو 2021، والتجربة دي إن شاء الله، تبقى مرحلة أولى لإعداد فريق أولمبي قوي لمصر، قادر على المنافسة الحقيقية في أولمبياد باريس 2024 ولوس انجلوس 2028.

جدير بالذكر، أن الفترة الحالية شهدت الكثير من الإنجازات لأبطال مصر في الألعاب الفردية، في البطولات الدولية المختلفة، بعد عودة الحياة من جديد للحياة الرياضية، عقب توقف النشاط بسبب فيروس كورونا.

كان محمد حماقي، طرح أغنية جديدة حملت عنوان "هو ده حبيبي"، من كلمات تركي آل شيخ وألحان عمرو مصطفى.

وتقول كلمات الأغنية: "هو ده حبيبي أيوه ده حبيبي ده أنا شفت كتير وعدى عليا وفي ثانيتين سلمت ليه".

كان آخر ألبومات محمد حماقي "كل يوم من ده"، والذي طرح في يناير 2019، وضم الألبوم 20 أغنية جديدة "يا زلزال، وعيونه سهرانة، وكل يوم من ده، وليلى، وصور، وأعمل أيه، وبقيت معاه، م البداية، ويا ستار، ويا غربة".