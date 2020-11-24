خبير اقتصادي: سياسات أردوغان الغريبة أثرت على اقتصاد تركيا

قال الخبير الاقتصادي، محمد نجم، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يتبع نظريات سياسية اقتصادية غريبة للغاية، فمنذ عامين صرح أن سعر الفائدة حين يرتفع يؤدي إلى ارتفاع بمعدل التضخم، وهذه نظرية غريبة بالطبع وغيرة متواجدة بأي منهج اقتصادي".

وأضاف "نجم"، في مداخلة هاتفية مع قناة "ExtraNEWS"، أنه على أثر ذلك بدأ أردوغان في 2018 بأخذ عدة إجراءات، أثرت بشكل كبير على الاقتصاد التركي، على رأسها إقالة محافظ البنك المركزي وتغيير حوالي 20 من الإدارة العليا بجهاز الإحصاء التركي إلى جانب تغيير وزير المالية التركي.

وتابع: "في العام الحالي أقال أردوغان محافظ البنك المركزي التركي الذي عينه قبل عامين من الأساس، وصرح بحديث معاكس تماما لحديثه السابق حين ذكر أنه سيعطي مساحة من الحرية للبنك المركزي، وأن الفائدة المرتفعة قد تؤدي إلى تخضم منخفض".

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن قرارات أردوغان انعكست على الليرة التركية، حيث تحسنت لمدة ايام قليلة قبل أن تتراجع، وهذا التحسن لا يمكن وصفه سوى بـ "الهش"، لأنه لا يستند على أي أساسيات اقتصادية، وإنما يستند على تصريحات يبدو أنها إيجابية من الرئيس التركي.

واستكمل "نجم": "كنتيجة لذلك الليرة التركية ارتفعت فترة أمام الدولار، ولكن اليوم تراجعت من جديد لتقترب من 8 ليرات أمام الدولار الواحد، وهذا ما يؤكد أن هذا التعافي لم يكن إلا هشا".

وواصل: "السياسات الاقتصادية المتبعة من تركيا لم تتغير بالأساس، فما زالت الحكومة التركية متخبطة، ومازال معدل التضخم يتخطى حاجز الـ 12%، وما زال معدل البطالة يتخطى الـ 13%، وهذا ما يسبب مشاكل كبيرة اقتصادية لتركيا سواء داخليا أو حتى مع المستثمرين الأجانب".

وكانت قد تراجعت الليرة التركية، بما يصل إلى 2% فأكثر مقابل الدولار لتستمر خسائرها في الأسبوع الجاري، لتصل نسبة انخفاضها حاليا إلى 26% مقارنة عن مستواها في نهاية 2019.