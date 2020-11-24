"الأرصاد" للسائقين: احذروا القيادة السريعة في الطقس السيئ

قالت الدكتور إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن حالة عدم الاستقرار تسود غالبية محافظات الجمهورية، تبدأ غدا الأربعاء، وتستمر حتى يوم الجمعة المقبل، محذرة السائقين من القيادة السريعة، في مثل هذه الظروف.

وأضافت "شاكر"، في مداخلة هاتفية لقناة TeN"، اليوم الثلاثاء، أنه من المتوقع هطول أمطار غزيرة ورعدية أحيانا، يومي الأربعاء والخميس، على مناطق السواحل الشمالية من البلاد، وهي: السلوم ومطروح والضبعة والإسكندرية وبلطيم والعريش ورفح ورشيد.

وتابعت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية: "ستمتد الأمطار لتشمل محافظات الوجه البحري مع توقع بهطول أمطار بين غزيرة ومتوسطة الشدة ورعدية أحيانا؛ على بعض المحافظات، وخاصة محافظات شمال الوجه البحري، وبالأخص كفر الشيخ والبحرية والدقهلية".

أما بالنسبة للقاهرة، أشارت "شاكر"، إلى أنه من المتوقع هطول أمطار متوسطة الشدة خلال اليومين المقبلين، في حين أن عدد من محافظات الصعيد مثل بني سويف والمنيا والفيوم، ستشهد أمطار من خفيفة إلى متوسطة وهي غير مؤثرة.

وأوضحت: من المتوقع أن يصاحب ذلك نشاط رياح، ما يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة والبرودة، مع غياب لأشعة الشمس بسبب انتشار السحب على مدار اليوم".

وأكدت: "تستمر الأمطار من متوسطة إلى غزيرة، يوم الجمعة على السواحل الشمالية للبلاد، وأمطار متوسطة على محافظات الوجه البحري، في حين تنعدم فرص سقوط الأمطار على القاهرة وباقي محافظات الجمهورية".

وأشارت "شاكر"، إلى أنه من الممكن أن يكون هناك شبورة مائية بعد عمليات هطول الأمطار على الطرق، لكن الهيئة تحذر في المقام الأول من الأمطار الغزيرة، حيث يجب على السائقين القيادة بهدوء في مثل هذه الظروف، كما يجب على جميع المواطنين الابتعاد تماما عن أكشاك الكهرباء وأعمدة الإنارة، تجنبا للصعق الكهربائي، والابتعاد عن الوقوف تحت الأشجار والمباني المتهالكة وينصح بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة.