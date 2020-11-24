السيسي: اقتصادنا احتفظ بجزء من النجاح في أزمة كورونا نتيجة الإصلاح

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة المصرية اتخذت عدة إجراءات اقتصادية خلال الموجة الأولى لجائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، منها مبادرة بـ100 مليار جنيه من أجل مجابهة آثار تلك الأزمة.

وأضاف السيسي، خلال اجتماعه بالدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد من المسؤولين: "انتوا متابعين العالم كله، شوفتوا قد إيه هذا الوباء كان ليه تأثير قاسي جدًا على اقتصاديات العالم كله؟، بس في مصر الحمد لله رب العالمين، احتفظنا بجزء من النجاح، نتيجة الإصلاح الاقتصادي اللي اتعمل".

ووجه رئيس الجمهورية شكره وتقديره للشعب، "أنتم يا مصريين اللي تحمتلتم كثيرًا نتيجة الإصلاح الاقتصادي، بوجه مرة تانية وثالثة ليكم الشكر، من فضلكم ومن غير خوف ولا فزع، التزموا بالوعي عشان كورونا".

واجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد، واللواء طبيب مجدي أمين مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجهورية بأن الرئيس اطلع على الوضع الراهن لانتشار فيروس كورونا المستجد منذ بداية الأزمة مطلع العام الحالي وحتى الآن، وانطلاق الموجة الثانية للجائحة ومعدلات الإصابة على مستوى محافظات الجمهورية، واحدث التقارير البحثية التي تتناول عدد الحالات وتوقع الاصابات في المرحلة المقبلة، والإجراءات المتخذة من قبل الحكومة لاحتواء انتشار الفيروس وجاهزية المستشفيات والاطقم الطبية بالدولة في هذا الاطار.

وجرى استعراض آخر المستجدات على المستوى العالمي بشأن أبحاث اللقاحات وما تم التوصل إليه حتى الآن في هذا الشأن، وكذلك جهود مصر في هذا الإطار، حيث وجه السيد الرئيس بدعم عمل اللجنة القومية العلمية لأبحاث لقاحات كورونا بكوادر إضافية من كافة جهات الاختصاص، لتكون في حالة انعقاد دائم لدراسة التعاقد على استيراد أفضل التطعيمات واللقاحات.