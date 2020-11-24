السيسي يشيد بجهود الحكومة في مواجهة كورونا: ما تحقق جيد ورائع

أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بجهود الحكومة المصرية في مجابهة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، فذكر أن ما تحقق في هذا المجال بكل تواضع كان جيد ورائع، "لما بقول اللي تحقق جيد مش بنسب ده بس لوزارة الصحة والسكان أو وزارة التعليم العالي متمثلة في المستشفيات الجامعية، أقصد بيه المنظومة كلها".

وأضاف "السيسي"، خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء، أن الحكومة عّملت بكل جهد بكل ما تعنيه هذه الكلمة، وكان هناك دراسات ولجان متخصصة، "إدارة الحقيقة أنا بسجل لها الاحترام والتحية لهم على ما تحقق".

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد، واللواء طبيب مجدي أمين مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجهورية بأن الرئيس اطلع على الوضع الراهن لانتشار فيروس كورونا المستجد منذ بداية الأزمة مطلع العام الحالي وحتى الآن، وانطلاق الموجة الثانية للجائحة ومعدلات الإصابة على مستوى محافظات الجمهورية، واحدث التقارير البحثية التي تتناول عدد الحالات وتوقع الاصابات في المرحلة المقبلة، والإجراءات المتخذة من قبل الحكومة لاحتواء انتشار الفيروس وجاهزية المستشفيات والاطقم الطبية بالدولة في هذا الاطار.

وجرى استعراض آخر المستجدات على المستوى العالمي بشأن أبحاث اللقاحات وما تم التوصل إليه حتى الآن في هذا الشأن، وكذلك جهود مصر في هذا الإطار، حيث وجه السيد الرئيس بدعم عمل اللجنة القومية العلمية لأبحاث لقاحات كورونا بكوادر إضافية من كافة جهات الاختصاص، لتكون في حالة انعقاد دائم لدراسة التعاقد على استيراد أفضل التطعيمات واللقاحات.