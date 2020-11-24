للمرة الثانية.. السيسي يدعو لمصر في مواجهة أزمة كورونا

ختم الرئيس عبدالفتاح السيسي، اجتماعه اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعددًا من المسؤولين، بدعاء لمصر في مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".

وكان من حضور الاجتماع الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد، واللواء طبيب مجدي أمين مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة.

وقال السيسي: "اللهم أنت ربي.. لا إله إلا أنت، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم".

ولم تكن هذه المرة الأولى الذي يُلقي فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي، هذا الدعاء في جائحة كورونا، حيث سبق وأن دعا هذا الدعاء، خلال لقاءه بسيدات مصر في احتفالية المرأة المصرية.