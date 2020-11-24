جمال: لأول مرة منذ فترة طويلة مصر تقدم تقارير حقوق الإنسان في موعدها

قال أحمد جمال الدين، الأمين العام للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، ومساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان، إن مصر تقدم نوعين من التقرير فيما يتعلق بحقوق الإنسان، أولها الاستعراض الدولي الشامل لحقوق الإنسان، وهو تقرير يُقدم كل 4 سنوات، ويوجد تقارير أخرى يتم تقديمها كل فترة حول حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن مصر نجحت هذا العام في إنهاء كل التقارير المتأخرة بالنسبة لحقوق الإنسان.

وأضاف "جمال الدين"، خلال استضافته في برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة" مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، أنه لأول مرة منذ فترة تنتظم دورية تقديم التقارير المصرية فيما يتعلق بتقارير حقوق الإنسان، ولم تعد مصر متأخرة في تقاريرها، وهذه إحدى الثمار الخاصة باللجنا العليا الدائمة لحقوق الإنسان.

وأوضح مساعد وزير الخارجية، الفارق بين مندوب مصر الدائم في نيويورك، ومندوب مصر الدائم في جنيف، قائلا إن المندوب الدائم لمصر في نيويورك، هو ممثل مصر لدى الأمم المتحدة في نيويورك، بأجهزتها الموجودة بمجلس الأمن والجمعية العامة وعملية بناء السلام، أما فيما يتعلق بجنيف فهو يتعامل مع المقر الأوروبي لحقوق الإنسان الذي يوجد به منظمة التجارة العالمية، ومنظمة الملكية الفكرية، والصليب الأحمر والقوانين الدولية، ومفوضية اللاجئين وهكذا، ولكنهم مكملين لبعضهم.

وتابع أن مصر لا تدعي الكمال في حقوق الإنسان، ولا توجد دولة كاملة، ولكن هناك عمل دائم على التطوير طوال الوقت، مشددًا على أن اللجنة تسعى دائما على الرد على كل ما يُقال حول حقوق الإنسان في مصر، وإبراز دور مصر في هذا المجال، وكلما كانت المنظومة كاملة، بكافة الخبراء وغيرها كلما كانت اللجنة أقوى وجاهزة بشكل أكبر للرد على أي اتهامات لمصر.