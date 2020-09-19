أديب: ردود الفعل المصرية على تصريحات وزير الخارجية التركي كانت مهذبة

قال الإعلامي عمرو أديب، إن ردود الفعل المصرية على التصريحات المسيئة لمصر، التي أطلقها وزير الخارجية التركي كانت مهذبة.

وأضاف أديب خلال حلقة اليوم من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر"، أن صحيفة يونانية سبت أردوغان بلفظ بذىء، مستطردًا: "هذه دول لا تقبل بأن يقترب أحد من سيادتها، ومصر لا تنبطح أبدًا، أما أردوغان فهو يحاول الهجوم لكي يحسن وضعه في التفاوض وهي الطريقة التي تعلمها من الإسرائيليين".

وتابع: "معندناش حاجة نتكسف منها، وثورة يونيو كانت تحت شنب المخابرات التركية والميليشيات الإخوانية، وقعدنا 6 أشهر نقول هننزل، نزلنا والجيش ساندنا".

وأردف: "عمري ما اتكلمت على اللي حصل في الـ6 شهور ما قبل ثورة يونيو لكن يجي يوم بعون الله أقعد كتاب عن اللي حصل ومين باع ومين اشترى في الـ6 شهور دول".

واستنكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، حديث وزير الخارجية التركي مع قناة CNN TURK، الذي تضمن، من بين إشارات مختلفة، تناولًا سلبيًا حول ما شهدته مصر من تطورات سياسية اتصالًا بثورة 30 يونيو، بما يؤكد استمرار التشبث بادعاءات منافية تمامًا للواقع بهدف خدمة توجهات أيديولوجية.

وأكد المتحدث الرسمي الرفض الكامل لهذا النهج، مشيرًا إلى أن الاستمرار في الحديث عن مصر بهذه النبرة السلبية، وفي الوقت نفسه بهذا القدر من التناقض، إنما يكرس افتقار المصداقية إزاء أي ادعاء بالسعي لتهيئة المناخ المناسب لعلاقات قائمة على الاحترام والالتزام بقواعد الشرعية الدولية.