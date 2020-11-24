"آركو": استهداف محطة توزيع منتجات بترولية بجدة انتهاك للقانون الدولي

أدانت الأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر (آركو)، العمل العدواني الذي استهدف محطة توزيع المنتجات البترولية بمدينة جدة، مؤكدة أن هذا العمل الإرهابي هو تجاوز على سيادة دولة، وتهديد لأرواح المدنيين وممتلكاتهم، وتهديد لمصدر الطاقة التي تستفيد منها شعوب عدة على مستوى العالم.

وتؤكد الأمانة العامة للمنظمة بأن هذا العمل هو انتهاك للمعاهدات والاتفاقيات الخاصة بالقانون الدولي الإنساني، وتحدي صارخ للمجتمع الدولي - دولاً ومؤسسات - وترى أن ارتكاب هذه الجريمة الإنسانية على جزء من أرض المملكة وهي تحتضن مؤتمر قمة العشرين G 20، فيه إشارة تحدي للعالم بأسره، وإصرار على التمادي في تهديد الأمن والاستقرار العالمي.

وكانت مصر أعربت، اليوم، عن بالغ إدانتها واستنكارها، لاستهداف ميليشيا الحوثي عبر مقذوف، خزانا للوقود في محطة توزيع المنتجات البترولية في شمال مدينة جدة، بالمملكة العربية السعودية.

وأكدت مصر رفضها التام واستنكارها الشديد لمثل هذه الأعمال التخريبية الإرهابية، التي تُرتكب ضد منشآت حيوية بالمملكة، وبما يستهدف أمن الشقيقة السعودية، وكذا استقرار إمدادات الطاقة.

وتُعيد مصر التأكيد على تضامنها، حكومةً وشعباً، مع حكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة، ووقوفها بجانب السعودية، فيما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وصون أمنها واستقرارها، في مواجهة هذه الهجمات الجبانة المُشينة، وفي سبيل التصدي لكل أشكال الإرهاب وداعميه.

كما أدان البرلمان العربي الهجوم الإرهابي الذي استهدف محطة توزيع وقود في جدة.

وأدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف بن فلاح الحجرف، الاعتداء الإرهابي، وشدد على أن "هذه الاعتداءات المتكررة والمتعمدة لا تستهدف أمن السعودية فحسب وإنما أمن منطقة الخليج واستقرارها".

ودعا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته والوقوف بحزم في وجه ميليشيات الحوثي في محاولاتها المستمرة لزعزعة الأمن والسلم في المنطقة. أيضا أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، الاعتداء.

وأدانت الأمانة العام لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة في بيان لها الاعتداء الإرهابي. وأكدت وقوفها وتضامنها مع السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي للأعمال التخريبية والإرهابية ضد المنشآت الحيوية النفطية، الأمر الذي يستهدف أمن واستقرار إمدادات الطاقة للعالم.