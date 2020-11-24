أرامكو: الهجوم الإرهابي على محطة جدة لم يؤثر على الإمدادات الداخلية

قالت شركة أرامكو السعودية، اليوم الثلاثاء، إن إمداداتها في الداخل لم تتأثر بهجوم شنه الحوثيون باليمن على محطة لتوزيع المنتجات البترولية شمال مدينة جدة، وإن العمليات استؤنفت بعد ثلاث ساعات من الواقعة.

كانت قوات الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران، قد قالت أمس الاثنين، إنها أطلقت صاروخا على المنشأة الواقعة في جدة، وأكدت السلطات السعودية لاحقا الهجوم.

وتقع معظم منشآت أرامكو لإنتاج وتصدير النفط في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية والتي تبعد أكثر من ألف كيلومتر عن جدة.

وقال مدير المنشأة عبدالله الغامدي، للصحفيين خلال جولة تفقدية، إن صهريجا واحدا متوقف حاليا عن العمل من بين 13 صهريجا لزيت الديزل والبنزين وزيت الوقود في محطة توزيع أرامكو بشمال جدة، بحسب رويترز.

وأضاف "الغامدي" أنه لا يزال يجري تقييم حجم وتكلفة الضرر الناجم عن الهجوم الذي وقع الساعة 3:50 صباح الاثنين بتوقيت السعودية.

ووصف المنشأة بأنها "منشأة بالغة الأهمية" تبلغ طاقتها التخزينية 5.2 مليون برميل، وبمقدورها توزيع أكثر من 120 ألف برميل من المنتجات البترولية يوميا في جدة ومكة ومنطقة الباحة.

وقال "الغامدي"، "في غضون دقيقة واحدة بدأ الفريق تشغيل نظام مكافحة الحريق المثبّت بالصهريج نفسه. وبعد دقيقة أو اثنتين وصل فريق الإطفاء للموقع".

وأكد أنه أمكن خلال نحو 40 دقيقة إخماد حريق ناجم عن الهجوم دون إصابة أحد.

وتابع: "كان حريقا ضخما، وانفجارا قويا، لكن تم التعامل مع الأمر بسرعة".

وأضاف أن الصاروخ أصاب صهريج التخزين، الذي تبلغ طاقته القصوى 500 ألف برميل، من أعلى مما تسبب في "ضرر جسيم" بسقف الصهريج وأحدث فجوة باتساع نحو اثنين متر مربع.

وأمكن رؤية علامات سوداء وبعض الأضرار حول حافة الصهريج العلوية.

وجاء هجوم أمس، بعد أقل من أسبوعين من نشوب حريق بالقرب من منصة عائمة تابعة لمرفأ المنتجات النفطية في جازان واحتوائه دون حدوث إصابات.

ونجم ذلك الحريق عن محاولة هجوم للحوثيين اعترض فيه التحالف بقيادة السعودية زورقين محملين بالمتفجرات ودمرهما في جنوب البحر الأحمر.