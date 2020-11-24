السفارة السودانية بالقاهرة تغلق أبوابها للتعقيم الشامل ضد كورونا

أعلنت السفارة السودانية بالقاهرة، في بيان مساء أمس الاثنين، أن أبواب السفارة ستكون مغلقة من اليوم الثلاثاء وحتى بعد غد الخميس، وذلك بغرض إجراء تعقيم شامل لمبنى السفارة حفاظاً على صحة المواطنين والمراجعين والعاملين وسلامتهم من الموجة الثانية لجائحة كورونا.

وأشار البيان إلى أن العمل بالسفارة سيستأنف اعتباراً من الأحد المقبل مع الالتزام بالضوابط والاحترازات الصحية المتعارف عليها متمنية السلامة للجميع.

وفي الخرطوم، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 244 حالة إصابة جديدة بـ"كورونا"، اضافة إلى ثلاث وفيات و”64″ حالة تعاف.

وأوضح تقرير نشرته الوزارة في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء، ان ولاية الخرطوم، سجلت 214 حالة، والجزيرة 19، والقضارف 4 حالات وثلاثة حالات بولاية نهر النيل وحالتان بسنار وحالة واحدة في كل من غرب كردفان وجنوب دارفور.

أكد وزير الصحة، أسامة عبد الرحيم، يوم الاثنين، عدم العودة لحالة الإغلاق الشامل، موضحاً ان وزارته وضعت خطة محكمة لثلاثة أشهر لمجابهة كورونا، ويحتاج تنفيذها لـ(4) مليارات جنيه سوداني.