عاتب شاب على تشهيره بزوجته.. إصابة سائق بطعنتين في الدقهلية

وجّه عامل طعنتين لسائق مستخدما آلة حادة "سكينا"، في دكرنس بالدقهلية، اليوم، لخلاف بينهما بسبب تشهير المتهم بزوجة المجني عليه علي وسائل التواصل الاجتماعي.

تلقي اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفي كمال مدير مباحث المديرية، بورود بلاغًا من مستشفى دكرنس العام بوصول المدعو "القناوي ق. م" 44 عامًا، سائق، مقيم بقرية "القباب الصغرى " دائرة مركز دكرنس مصابًا بجرح شبه نافذ أسفل الصدر من الناحية اليسرى وأخر أعلى البطن بجوار السرة، ادعاء تعدي آخرين، وتم تحويله إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة لاستكمال العلاج اللازم.

انتقلت مباحث مركز دكرنس إلي مكان الواقعة، وبسؤال المصاب، اتهم "محمود.ع. م" 20 عامًا، عامل، مقيم بقرية " دموه " دائرة مركز دكرنس، بالتعدي عليه بالضرب بآلة حادة "سكين" وإحداث إصابته، لوجود خلافات سابقة بينهما لقيام المتهم بالتشهير بزوجة المصاب على صفحات التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وتمكنت مباحث المركز من ضبط المتهم وبمواجهته، في محضر الشرطة، اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب، وبإرشاده تم ضبط الأداة المستخدمة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 15824 لسنة 2020 جنح مركز دكرنس ، وجاري العرض على النيابة العامة .

ومن جهة أخري لقي نجار مسلح مصرعه علي يد ثلاثة أشقاء في مشاجرة بسبب خلافات مالية بقليوب، حيث تعدوا عليه بالأسلحة البيضاء في الشارع وتركوه غارقا في دمائه جثة هامدة وسط ذهول المارة.

جري نقل الجثة للمستشفى وتولت النيابة التحقيق، فأمرت بالتحفظ علي القتيل وانتداب الطب الشرعي لمناظرة الجثة وسرعة ضبط المتهمين فيما تكثف أجهزة الأمن جهودها لضبط المتهمين الثلاثة.

انتقل العميد خالد محمدي، رئيس مباحث المديرية مكان البلاغ، وتبين أن الجثة لنجار مسلح، تشاجر مع ثلاثة أشقاء يعملون بنفس مهنته بسبب خلافات مالية بينهم، فتعدوا عليه بالأسلحة البيضاء فسقط غارقًا في دمائه وسط الشارع وفروا هاربين، وتشكل فريق بحث جنائي لملاحقة المتهمين وضبطهم وجري التحفظ علي الجثة بمشرحة مستشفي قليوب وتولت النيابة التحقيق.