خسارة هيثم الحريري وفوز مرشحي "مستقبل وطن" في الإسكندرية

أعلنت الهيئة القضائية المشرفة على انتخابات جولة الإعادة بمجلس النواب بالدائرة الثالثة "محرم بك" في الإسكندرية من فرز أصوات الناخبين بكل اللجان الفرعية.

وأدلى 90 ألف و463 ناخبا بأصواتهم في الدائرة الثالثة "محرم بك"، فيما بلغ عدد الأصوات الصحيحة 77 ألف و2 صوتا والباطل 13 ألف و461 صوتا.

حصل المرشح محمد جبريل "مستقبل وطن" على 56 ألف و56 صوتا ومحمود قاسم "مستقبل وطن" 43 ألف صوتا، ليحسما مقعدي دائرة محرم بك.

بينما خسر كل من المرشح هيثم الحريري بحصوله على 30 ألف و74 صوتا، وعمرو كمال على 24 ألف و874 صوتا.

ويتنافس 26 مرشحًا في جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب بالإسكندرية على 13 مقعدا فرديا بـ 5 دوائر بالنظام الفردي، هي "الدخيلة، المنتزه، سيدي جابر، محرم بك، الرمل".