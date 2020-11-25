فيديو.. كاهن يطعن في الكتاب المقدس.. وأساقفة: الناس منتظرين رد الكنيسة

تداول عدد من الأقباط على مواقع التواصل الاجتماعي، تسريب صوتي للقس كيرلس فتحى، كاهن الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، يحتوى بحسب الوصف على طعن في "الكتاب المقدس" بأنّ به أخطاء علمية.

وفيما طالب عدد من الأقباط الكنيسة والبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بالتصدي لتلك التعاليم التي وصفت بالخاطئة ومحاسبة الكاهن عما تسبب فيه من بلبلة، رد عدد من كهنة وأساقفة الكنيسة على ما نسب للقس كيرلس فتحي.

الأنبا أغاثون: ادعاء باطل وبدون دليل وعليه الاعتذار.. الأنبا بنيامين: الناس مستاءة

وخصص الأنبا أغاثون أسقف مغاغة والعدوة للأقباط الأرثوذكس بالمنيا، حلقة بثت على "فيس بوك"، ببرنامج التعليم والعقيدة، للرد على الكاهن، كما أصدر ردا مكتوبا، أشار فيه إلى أن ما قاله الكاهن ادعاء باطل وبدون دليل، وأن تعاليم الكاهن قد ترجع إلى تأثره وقبوله تعاليم مدارس التشكيك والنقد ضد الكتاب المقدس المنتشرة في بلاد الغرب وعلى مواقع التواصل الاجتماعي وفي بعض الكتب والقنوات التلفزيونية.

ونصح الأنبا أغاثون، القس بالرجوع عن هذه التعاليم الخاطئة وأمثالها مرة أخرى مع التمسك بتعاليم الكنيسة المسلم بها حول الكتاب المقدس، مع تقديم توبة لله واعتذار مكتوب واضح وصحيح.

أما الأنبا بنيامين، مطران المنوفية ومقرر لجنة التعليم والإيمان بالمجمع المقدس، قال في رده حول سؤال عن الكاهن في برنامج "ساعة ع الهواء" على قناة مارمرقس الناطقة بلسان الكنيسة، إنَّ الكاهن لم يورد الأخطاء التي تحدث عنها في الكتاب المقدس، مشيرًا إلى أنَّ الحديث في الكتاب المقدس لابد أنَّ يتمّ بوقار، مبينًا أنَّه قبل أن يكتشف العالم بأن الأرض كروية تحدث عنها الكتاب المقدس، موضحًا أنَّ الكتاب المقدس ليس كتاب علوم ولكن ما ورد به لا يوجد به أي اخطاء علمية، والناس مستاءة جدا ومنتظرين رد من الكنيسة حوله، وياريت يطلع منه بتوضيح حتى لا يسبب "عثرة" للأقباط.

وكذلك قال الأنبا رافائيل، أسقف عام كنائس وسط القاهرة سكرتير المجمع المقدس السابق للكنيسة، في برنامج "كلامك أنتظرت"، على قناة مارمرقس أيضا، "لا يستاهل منا الكتاب المقدس ان نتحدث عنه بأن فيه أخطاء علمية"

وكان الكاهن في التسريب الصوتي المتداول قال: "فيه رأيين فالرأي الأول يقول إنّ الكتاب المقدس مفهوش أخطاء علمية، والرأي الثاني يقول حتى إذا وجدت بعض الأخطاء لأن الكاتب اللي يكتب بالكتاب المقدس سواء كان في العهد القديم أو الجديد هو بيكتب بإرشاد من الروح القدس،....، ولو فيه أخطاء علمية ولا أي مشكلة، ولا ينتقص من الكتاب المقدس على الإطلاق أنَّه يكون فيه أخطاء علمية".