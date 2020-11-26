في ذكراه.. قصة يوحنا "ذهبي الفم" بطريرك القسطنطينية

يحتفل الأقباط في صلواتهم بالكنائس، اليوم الخميس، بحسب "السنكسار الكنسي"، بتذكار وفاة البابا يوحنا المعروف بذهبي الفم، وهو بطريرك القسطنطينية عام 407 ميلادي.

و"السنكسار" هو كتاب يحوي سير القديسين والشهداء وتذكارات الأعياد، وأيام الصوم، مرتبة حسب أيام السنة، ويُقرأ منه في الصلوات اليومية.

فحسب التقويم القبطي، يوافق اليوم الخميس، 17 من شهر هاتور لعام 1737 قبطي، ويدون "السنكسار"، أنه في مثل هذا اليوم تحتفل الكنيسة بحسب الاعتقاد المسيحي، بتذكار وفاة يوحنا ذهبي الفم، والذي ولد بمدينة إنطاكية نحو سنة 347 من أب غني اسمه ساكوندس، وأم تقية اسمها انثوسا، ومضى إلى مدينة أثينا، فتعلم الحكمة اليونانية في إحدى مدارسها، وترهب من صغره بأحد الأديرة، وكان له صديق يدعي باسيليوس قد ترهب قبله في هذا الدير، فتجانست ميولهما، ولما توفي والده لم يحتفظ بشيء مما تركه، بل وزع كل ما ورثه علي الفقراء والمساكين.

ويشير السنكسار، إلى أن يوحنا وضع "ميامر" ومواعظ وفسر كتبا كثيرة وهو بعد شماس، وكان قد رقاه إلى هذه الدرجة القديس ميلاتيوس بطريرك إنطاكية، ثم رسمه قسا القديس فابيانوس، ولما توفي نكتاريوس بطريرك القسطنطينية استحضره الملك أركاديوس وقدمه بطريركا.

ويحكي السنكسار أنه كانت أوذكسيا الملكة زوجة أركاديوس، محبة للمال، فاغتصبت بستانا لأرملة مسكينة فشكت أمرها للقديس يوحنا الذي توجه إلى الملكة ووعظها كثيرا وطلب منه إرجاع البستان إلى صاحبته، وإذ لم تطعه منعها من دخول الكنيسة ومن تناول القربان، فتملكها الغيظ وجمعت عليه مجمعا من الأساقفة الذي كان قد قطعهم لشرورهم وسوء تدبيرهم، فحكموا بنفي القديس، فنفي إلى جزيرة ثراكي، ولكن النفي لم يستمر أكثر من ليلة واحدة إذ هاج الشعب جدا وتجمهر حول القصر الملكي طالبًا عودة البطريرك.

ويستخدم "السنكسار" التقويم القبطي والشهور القبطية "ثلاثة عشر شهرًا"، وكل شهر فيها 30 يومًا، والشهر الأخير المكمل هو نسيء يُطلق عليه الشهر الصغير، والتقويم القبطي هو تقويم نجمي يتبع دورة نجم الشعري اليمانية التي تبدأ من يوم 12 سبتمبر.

و"السنكسار"، بحسب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مثله مثل الكتاب المقدس لا يخفي عيوب البعض، ويذكر ضعفات أو خطايا البعض الآخر، وذلك بهدف معرفة حروب الشيطان، وكيفية الانتصار عليها، ولأخذ العبرة والمثل من الحوادث السابقة على مدى التاريخ.