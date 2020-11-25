مفاجأة في واقعة إلقاء سيدة من السابع.. إخلاء سبيل الزوج وحبس العشيق

فجرت تحقيقات النيابة العامة مفاجأة في واقعة إلقاء زوج لزوجته من الطابق السابع بعد ضبطها في وضع مخل مع عشيقها داخل منزل الزوجية، وبعد 5 ساعات متصلة من التحقيقات قررت النيابة إخلاء سبيل الزوج وحبس العشيق لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة ممارسة الرزيلة.

وأفادت تحقيقات النيابة عن أن الزوج أنكر تهمة القتل وإلقاء الزوج، وادعى أنها هي من ألقت بنفسها من شرفة المنزل أثناء ملاحقتها، داخل الشقة وأنها خافت من بطشه فألقت نفسها.

وجاء العشيق برواية جديدة أمام النيابة العامة فادعى أنه لم يكن في شقة المجني عليها بل كان على السلام أمام شقة شقيقته، لكن النيابة قررت حبسه على ذمة التحقيقات وكلفت المباحث بإعداد تحرياتها في الحادث.

كشفت تحريات المباحث، أن الزوجة الملقاة من الطابق السابع، "عارية"، كانت تربطها علاقة غير شرعية بسائق توك توك منذ قرابة 5 أشهر، وأنه اعتاد التردد عليها داخل شقتها في المرج وقت وجود زوجها في عمله، فهو موظف بشركة خاصة تعمل في مجال تجارة المواد الغذائية.

وأفادت التحريات بأن الزوجة تعرفت على عشيقها من خلال استقلال دراجته النارية مرات عدة، وأنه يسكن في محيط منزلها، وأن علاقتهما غير الشرعية بدأت بعد أسابيع من لقائهما الأول، وأن الزوجة كانت تختار الأوقات الموجود زوجها في عمله لممارسة الرذيلة مع عشيقها، واستمرت مقابلتها للعشيق عدة مرات داخل منزل الزوجية، وكانت تخبر جيرانها أنه شقيق زوجها.

وأوضحت تحريات المباحث أن يوم الحادث اكتشف الزوج الجريمة بالمصادفة عندما عاد من عمله مبكرًا بعد تعرضه للإجهاد، ليجد الزوجة في أحضان العشيق داخل غرفة نومه، فأمسكها وألقاها من بلكونة شقته بالطابق السابع، في حين نجح العشيق في الهروب وقت انشغال الزوج في ضرب زوجته.

أفادت مناظرة النيابة العامة لجثمان المجني عليها، أن رأسها مهشم بالكامل، بالإضافة إلى وجود كدمات متفرقة في جسدها، وكلفت النيابة المباحث بإعداد تحرياتها في الحادث، وسرعة ضبط وإحضار العشيق الهارب.