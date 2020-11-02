شاب يقتل زوجته خنقاً في مشاجرة بسبب "مصروف البيت" بالغربية

أقدم زوج شاب في العقد الثالث من العمر على التخلص من زوجته، حيث قام بخنقها بيديه، أثناء مشاجرة بينهما، بسبب خلافات مالية وأسرية، بدائرة قسم ثاني المحلة، في محافظة الغربية، وتم نقل الجثة إلى المستشفى العام، واتخاذ الإجراءات القانونية.

تلقى مدير أمن الغربية، اللواء هاني مدحت، إخطاراً من مأمور قسم ثاني المحلة، العقيد محمد فتحي، بورود إشارة من مستشفى المحلة العام، بوصول "ف. م."، 25 سنة، ربة منزل، جثة هامدة، وبها جروح متعددة في الرأس وأنحاء مختلفة من الجسم.

وكشفت التحريات، بقيادة الرائد أحمد عبد الشافي، رئيس مباحث قسم شرطة ثان المحلة، عن وقوع مشادة كلامية بين المجني عليها وزوجها، بسبب خلافات أسرية، تطورت إلى مشاجرة، قام خلالها الزوج بالتعدي على زوجته بالضرب، وختقها بيديه، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

وبتقنين الإجراءات الأمنية، وإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة، تم ضبط الزوج المتهم، واقتياده إلى ديوان قسم شرطة ثاني المحلة، وبمواجهته اعترف تفصيلياً بارتكابه جريمة قتل زوجته، وبرر الواقعة بسبب خلافات أسرية على مصروف البيت.

وأفاد شهود عيان من أهالي "عزبة بدران"، محل سكن الأسرة، بأنهم سمعوا أصوات نجمت عن نشوب مشاجرة بين الزوجين، شهدت التشابك بينهما بالأيدي، وانتهت المشاجرة بخنق الزوج لزوجته، وأكدوا أن الخلافات بين الزوجين كانت لأسباب مالية.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق واستكمال الإجراءات القانونية، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.