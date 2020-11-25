الأوقاف تجدد تعليماتها مع تصاعد كورونا: الكمامة وإلا سنغلق المسجد

جددت وزارة الأوقاف تحذيراتها مع تصاعد الموجة الثانية لفيروس كورونا، مؤكدة أنّها ستغلق أي مسجد لا يلتزم بالإجراءات الاحترازية.

وأوضحت الوزارة في منشور عبر موقعها الرسمي: "نحذر من أننا قد نضطر إلى غلق أي مسجد لا يلتزم رواده بالضوابط، ومن كان يحب أن تظل بيوت الله مفتوحة فعليه أن يلتزم بالإجراءات الوقائية والتعليمات، حتى تظل بيوت الله مفتوحة أمام الراكعين والساجدين".

وأكدت الوزارة أنّ المساجد لن تستقبل أي مصل لا يرتدي الكمامة أو معه المصلى الشخصي، قائلة: "نعتذر عن تقديم أي خدمة أو استقبال أي شخص غير مرتدٍ للكمامة".

وطالبت وزارة الأوقاف، جميع الأئمة والخطباء بالالتزام بالمدة المحددة للخطبة بـ10 دقائق، وعلى جميع العاملين بالأوقاف عدم السماح بفتح دورات المياه وتطبيق التعليمات في اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية للحفاظ على المسجد تطبيقًا حاسمًا، حتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة.

وتواصل الوزارة عمليات التعقيم والنظافة المستمرة على مدار الساعة، وحسب تقارير المديريات الإقليمية، يتم على مدار اليوم عمليات تعقيم للمساجد والالتزام بالضوابط والاجراءات التي حددتها وزارة الأوقاف، والتي من أهمها:

1. الوضوء في المنزل، فلن تفتح أي دورات مياه للوضوء أو خلافه.

2. إحضار السجادة الخاصة.

3. ارتداء الكمامات، ولن يسمح بدخول أي شخص لا يرتدي الكمامة.

4. إذا لم يلتزم الجميع بالكمامة لن يتم فتح المسجد.

5. التباعد والمسافات الآمنة، فيجب الالتزام بمراعاة علامات التباعد المحددة بالمسجد على النحو الذي يتم في جميع الصلوات.

5- لن يسمح بدخول أي عدد زائد عن العدد الذي يسعه المسجد.

6. عدم المصافحة.

6. الانصراف بسهولة وسلاسة بعد الصلاة.

7. تواجد الإمام أو المسؤول عن المسجد في جميع الصلوات، وعدم ترك مفاتيح المسجد مع أي شخص كان من غير العاملين بالأوقاف.

8. اصطحاب المصلى الشخصي.

9. عدم فتح أي أضرحة أو مقامات نهائيًّا أو فتح الأبواب المؤدية إليها.

10. الالتزام بموضوع خطبة الجمعة وبالوقت المحدد بعشر دقائق وعدم تجاوزه بأي حال.

11. ضرورة المتابعة الجادة واليومية لحملات النظافة والتعقيم بالمساجد.

12. عدم إقامة أي دروس أو ندوات أو مقارئ أو أنشطة (سوى أداء الصلوات الخمس فقط).

13. عدم تشغيل أي كولديرات أو ترك أي مبردات مياه أو نحوها داخل المسجد.

14. عدم فتح أي مكتبات داخل المسجد.

15. عدم استخدام مكبرات الصوت الخارجية إلا في الأذان فقط، وتكون الإقامة والصلاة بالمكبرات الداخلية فقط، أو بدون مكبرات صوت إذا كان العدد قليلاً لا يحتاج إلى مكبرات صوت.

16. فتح المسجد قبل موعد الأذان بعشر دقائق فقط، وتكون الإقامة عقب الأذان مباشرة، وتُغلق المسجد بعد الصلاة بعشر دقائق وبما لا يجاوز نصف ساعة على الأكثر بعد الأذان في جميع الصلوات.

17. الاقتصار في هذه المرحلة على فتح المساجد فقط دون الزوايا أو المصليات، وحال الضرورة لعدم وجود مسجد نهائيًّا بالمنطقة يتم الفتح على قدر الضرورة بعد موافقة كتابية من مدير المديرية وتحت إشرافها بذات الضوابط المذكورة.