المحامين تبحث دمج النقابات الفرعيات قبل الانتخابات

بدأت نقابة المحامين تحركا جديدا بشأن انتخابات النقابات الفرعية، إذ يعقد مجلس النقابة العامة للمحامين، اجتماعا السبت الموافق 28/11/2020، الساعة الواحدة ظهرا، بمقر النقابة العامة بشارع رمسيس.

وأوضح حسين الجمال الأمين العام للنقابة، أنّ الاجتماع سينظر مشروع اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته، والنظر في أمر دمج النقابات الفرعية المنشأة حديثا؛ وفقا لنص المادة 144 من قانون المحاماة، والدعوة لإجراء انتخابات النقابات الفرعية، وما يستجد من أعمال.

وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت بوقف تنفيذ قرار عقد الجمعيات العموميات لعدد من النقابات الفرعية للمحامين، والتي دعا مجلس النقابة لانعقادها للنظر في الموافقة من عدمه على الدمج، وكان من المقرر أن تنظر الجمعية العمومية لنقابتي شرق وغرب الإسكندرية، في الموافقة من عدمه على إنشاء نقابة فرعية تضم محكمتي شرق الإسكندرية وغرب الإسكندرية الابتدائية لتصبح نقابة فرعية واحدة، وتعقد الجمعية العمومية يوم 7/9/2020، على أن يجري التصويت على القرار المعلن بالاقتراع السري المباشر بالأماكن المخصصة للتصويت.

وفى السياق ذاته، أكدت اللجنة المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية للمحامين، أنّه جرى إقامة 8 طعون متعلقة بدمج النقابات وانتخابات النقابات الفرعية، وأصدرت المحكمة اليوم حكمها في 4 طعون متعلقة بدمج النقابات، مستندة إلى لائحة غير معمول بها والتي أعدت عام 1972 في ظل القانون رقم 61 لسنة 1968.

وأضافت اللجنة أنّ مجلس النقابة سيعقد جلسة خلال أيام للنظر في جدول مواعيد الانتخابات، متابعة: "يتابع المجلس تنفيذ ما انتهى إليه الحكم من ملاحظات، الأمر الذي يستدعي تعديل بعض المواعيد، وأنّ الدمج والانتخابات سيتم إجراؤها، فقط سيجرس تعديل المواعيد".