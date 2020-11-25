قنصل مصر بالرياض يطمئن على أحوال 2000 مصري في شركة "العود"

اطمأن الدكتور إيهاب عبد الحميد قنصل مصر في الرياض، على أحوال 2000 موظف مصري يعملون في 477 فرعا للشركة العربية للعود داخل المملكة العربية السعودية، وذلك خلال الزيارة التي أجراها بدعوة من الشركة بالرياض.

والتقى القنصل العام المصري، ونائبه أحمد يوسف، والملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي، والملحق العمالي كريم أبو السعود، الشيخ عمر بن عبد العزيز الجاسر رئيس مجلس إدارة شركة العربية للعود بمقرها بحي السليمانية، لافتا إلى أنَّ الشركة تعتبر رائدة في صناعة العطور وتمتلك أكثر من 900 فرع حول العالم ، منها 47 فرعًا في مصر.

تلقى وزير القوي العاملة محمد سعفان تقريرًا بذلك من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض.

وتناول اللقاء بحث المشاريع التنموية للشركة وطرح فكرة الاستثمار في مصر عن طريق إنشاء مصنع للعطور في إحدى المناطق الصناعية الاستثمارية.

وعرض القنصل العام كل المزايا التي ستحصل عليها الشركة بمجرد البدء في الاستثمار في مصر، وبصفة خاصة في ظل النهضة الاقتصادية والنمو الاقتصادي الذي تمر بها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

كما تم إلقاء الضوء على أهمية وكفاءة العامل المصري ودوره ومكانته المتميزة في التحول الاقتصادي الذي تمر به المملكة العربية السعودية في الوقت الحالي تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد .

وأشار مدير الموارد البشرية إلى أنَّ عدد العاملين المصريين في الشركة يتخطى كل أعداد العاملين من الجاليات الأخرى ، حيث يصل في كل فروعها أكثر من 2000 عامل مصري يعملون في 477 فرعاً داخل المملكة.

وفي ختام اللقاء، تمّ تفقد مصنعي المواد الخام، والتعبئة والتغليف، فضلًا عن مستودعات التخزين للشركة، وجرىالالتقاء بالعمالة المصرية لمتابعة أحوالهم وتحفيزهم على العمل وإشعارهم بوجود القيادة دائماً خلفهم لمؤازرتهم وتقديم كل المساعدات الممكنة.

حضر اللقاء مدير الإنتاج عادل الباهر، ومدير العلاقات العامة ماجد العبيان.