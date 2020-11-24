"القوى العاملة" تستفسر عن المصريين السبعة المختفين في إيطاليا

كشفت مصادر بوزارة القوى العاملة، أن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة القوى العاملة تولي اهتماما كبيرا بالعمالة المصرية في إيطاليا، والتي يبلغ عددها بحسب أحدث الإحصاءات حوالي 220 ألفا.

وأضافت المصادر لـ"الوطن"، أن وزارة القوى العاملة على تواصل دائم مع الملحق العمالي في مدينة ميلانو الإيطالية، مجدي حسنين، لمتابعة أوضاع العمالة المصرية، والتعرف على جميع مشاكلهم، لافتة إلى أن الوزارة طلبت تقريرا يشمل كل المعلومات حول ما أثير مؤخرا عن اختفاء 7عمال مصريين، والوقوف بدقة على تحقيقات السلطات الإيطالية، بشأن هذه الواقعة.

وتابعت أن وزارة القوى العاملة سبق وأن تلقت تقريرا عام 2018 من عزت عمران الممثل العمالي المصري السابق بمدينة ميلانو، أفاد بأن سلطات التحقيق الإيطالية كشفت النقاب عن تفاصيل جديدة في قضية اختفاء المواطن المصري إبراهيم عبده عقل الشهير بـ "مجدي عقل"، الذي اختفي في 2 أغسطس2017 في أثناء تواجده في العمل، حيث كان يعمل لدى شركة لبيع الخضار والفاكهة في ميلانو، منذ أكثر من 26 عاما من العمل بإيطاليا.

وأكدت أن التقرير تضمن قيام شرطة مدينة ميلانو بكشف لغز اختفاء المواطن المصري إبراهيم عبده، حيث حدث خلاف بينه وبين صاحب الشركة بسبب مطالبته بمستحقاته المالية لتفكيره في العودة إلي مصر بصورة نهائية.

وأوضحت المصادر أنه على الرغم من عدم العثور على جثة الضحية المصري حتى الآن، فقد قامت النيابة العامة بميلانو باعتبار القضية عملا جنائيا وليس اختفاء، والتحقيقات تجرى مع نجل صاحب العمل، ويدعى دانيال كارابيلي، بسبب الخلافات المالية.

وذكرت وسائل الإعلام الإيطالية، أن "التحقيقات والتحريات أثبتت وجود نجل صاحب الشركة فى تلك الفترة الزمنية التي اختفى فيها مجدي عقل داخل الشركة، وحدوث مشاجرة بينه وبين المواطن المصري .وطبقًا لتسجيلات شركة المحمول الإيطالية، فإن المواطن المصري كان موجودا بالشركة حتى الساعة 19.30 بالتوقيت المحلي، وأن نجل صاحب الشركة كان متواجدًا أيضًا هناك طبقًا لسجلات الهاتف حتى الساعة 20.5 أي خلال الوقت الذي اختفي فيه الضحية المصري، بعدها أغلق الهاتف المحمول الخاص بالمواطن المصري وفشلت كل المحاولات للاتصال بعد ذلك".

واكتشفت الشرطة أن هاتف نجل صاحب العمل قد اختفي داخل مقر الشركة من الساعة 8 مساءً حتى الساعة 10 مساءً، وبسؤاله عن السبب أكد ان هاتفه لم يكن يعمل بشكل جيد في هذه الفترة داخل الشركة، وبالتالي تخلص منه وقام بشراء محمول آخر في نفس الليلة في حين أفاد محامي نجل صاحب الشركة بأن المحمول لم يكن مع موكله أصلا في أثناء وجوده بالشركة .