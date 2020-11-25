مجلة علمية تكشف عن "نظرية المنجي": إنجاز مصري جديد في الفيزياء

كشفت مجلة Journal of Advances in physics العلمية، عن نظرية علمية جديدة في الفيزياء، صاغها الدكتور سيد المنجي، عالم مصري، تحت عنوان "نظرية وصيغة جديدة لحسابات طول قوس الدائرة.. مع تطبيق النهج المثلثي في الفيزياء الفلكية".

ويتولي رئاسة تحرير المجلة العلمية، التي تصدر منذ خمسينيات القرن الماضي، أستاذان من جامعة أكسفورد البريطانية، هما جون تشالكر، وديفيد شيرينجتون.

كان "المنجي" يتولى منصب نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية سابقا، التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، وهو منتدب للعمل بدولة الإمارات حاليا، ويشغل منصب عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للفيزياء النووية.

وقال الدكتور سيد المنجي، مكتشف "النظرية الجديدة"، إنّه اسماها "نظرية المنجي"، موضحا أنّها إنجاز جديد يضاف لابتكارات واكتشافات العلماء المصريين، وصورة معادلة تجريبية يمكن استخدامها في مجالات علمية متعددة، بينها الفيزياء والفلك لحساب المسافات العائلة بين الأرض، والكواكب، والنجوم، والثقوب السوداء بدقة تتوافق مع القيم والمراجع العلمية.

وأضاف المنجي، لـ"الوطن"، أنّ النظرية الجديدة ستخدم البشرية في العديد من المجالات السلمية والتنموية، خاصةً تطبيقات الرياضيات لتقدير أطوال الأقواس وأنصاف أقطار الكرة الأرضية، كما تؤدي للترابط بين النظرية في مجال الفيزياء، والهندسة، ومعادلة الجرعات الإشعاعية، والفيض النيوتروني، وأقطار فضيان الوقود.

وأوضح العالم المصري، أنّ "الدوائر" تمت دراستها منذ أيام القدماء المصريين والإغريق منذ عصر ما قبل الميلاد، وأنّ استخداماتها أسهمت بشكل مباشر في النهضة العلمية الحديثة في مجالات مختلفة.

وأشار إلى أنّ "صيغة المعادلة" التي أسفرت عنها "نظرية المنجي"، هي L = eπrsA.

يذكر أنّ المنجي، أحد العلماء المصريين البارزين في مجال الفيزياء والاستخدامات النووية المختلفة، وشغل منصب عضو لجنة الأمان النووي بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، ونائب رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية التابعة لمجلس الوزراء، كما شارك في البرنامجين النوويين لدولتي مصر والإمارات العربية المتحدة.