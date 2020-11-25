ضبط كميات من الأدوية المنشطة مجهولة المصدر داخل شركة مرخصة

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ولاسيما الجرائم التموينية.. فقد تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط مسئول عن شركة شحن لإدارته الشركة "بدون ترخيص" وممارسته مهنة صيدلى بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من الأدوية والفيتامينات والمنشطات مجهولة المصدر ومهربة جمركياً بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعثر بداخل الشركة كمية من الأدوية المنشطة مجهولة المصدر ومهربة جمركياً وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

بمواجهته إعترف بإدارته الشركة بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.