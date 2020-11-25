الذهب يرتفع لأكثر من 7 جنيهات خلال منتصف التعاملات

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا يُقدر بـ7 جنيهات والنصف جنيه في العيار الواحد في منتصف تعاملات اليوم في سوق المال والبورصات العالمية.

وسجل سعر الذهب عيار 24 مبلغ 915.93 جنيه مقابل 908.75 جنيه خلال بدء التعاملات، وسجل عيار 21 مبلغ 801.46 جنيه مقابل 795.17 جنيه خلال الصباح، وسجل عيار 18 مبلغ 686.96 جنيه مقابل 681.57 جنيه، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب 6,361 جنيه.

وقال الدكتور وصفي واصف، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، إنَّ سوق الذهب سيظل "مذبذبًا" بين الارتفاع والانخفاض حتى النصف الثاني من شهر يناير المقبل، وبعدها تتضح الرؤى، إلا أنَّ المعدن النفيس يتجه نحو مزيد من الخسائر حتى نهاية 2020، إذا عُززت الآمال بشأن لقاحات كورونا.

وأشار إلى أنَّ سوق الذهب يعاني من حالة الركود وعدم البيع والشراء خلال فصل الشتاء وتراجع حفلات الزفاف بالمقارنة بفصل الصيف، فضلًا عن تراجع حجم تداول الذهب والمشغولات الذهبية من 60 طنًا ليصبح 30 طنًا، مطالباً الدولة بفتح باب التصدير إلى دول أفريقيا لتنشيط حالة المبيعات في الأسواق.

ونوه إلى أنَّ المعدن الأصفر يصعد نتيجة عدم الاستقرار وغياب الشفافية عالميًا، وكان الرابح الأكبر في ظل كل الظروف الاقتصادية والسياسية التي يعيشها العالم، وهو ما حدث في أزمة فيروس كورونا التي تراجعت معها معظم بورصات الأسهم والعملات عدا الذهب الذي حقق أرقام قياسية ووصلت الأونصة إلى رقم تاريخي عند مستوى 2074 دولار منتصف أغسطس الماضي، وقفز الجرام أكثر من 1000 جنيه لأول مرة على الإطلاق.

وتابع أنَّه رغم من التراجعات الكبيرة في سعر الذهب لايزال السوق المحلي لم يحقق آمال التجار في انتعاشة قوية في المبيعات، في المقابل حقق أرباح مضاعفة عالميًا فاقت إحصائيات السنوات السابقة.

وتوقع صعود أسعار الذهب بعد النصف الثاني من يناير من العام الجديد لعدة أسباب، منها زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا في بعض الدول، إضافة إلى عودة دول أخرى إلى تطبيق إجراءات الإغلاق الجزئي، وحظر حركة المواطنين، تجنبًا لانتشار الفيروس مرة أخرى وارتفاع عدد حالات الزواج في الهند خلال شهري 12 و1 من كل عام، وهو ما يرفع الطلب على الذهب خلال هذه الفترة، حيث تستحوذ الهند على نحو 13% من حجم الطلب العالمي على الذهب خلال هذه الفترة فقط.

وأشار إلى أنَّ أسعار الذهب بنهاية العام قد تصل إلى 1960 دولار للأونصة، ثم قد يقفز المعدن الأصفر بعد ذلك إلى 2000 دولار، و2075 دولارًا للأونصة، وفي حالة وجود لقاح فعّال لفيروس كورونا، فقد تهبط الأسعار إلى مستويات 1860 دولارًا للأونصة.