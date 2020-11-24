الذهب يتراجع 17 جنيها في نهاية تعاملات اليوم.. وعيار 21 يسجل 785 جنيها

شهدت أسعار الذهب، حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض خلال الأيام الماضية، الأمر الذي وضع كثيرين من المقبلين على شراء المعدن الأصفر، في حيرة بين الشراء أو العدول عنه.

وترصد "الوطن"، في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية ومتنوعة للمتابعين والقراء، متوسط سعر أعيرة الذهب خلال نهاية تعاملات اليوم، والتي شهدت تراجعًا كبيرًا في الأسعار بلغ نحو 17 جنيهًا في سوق الصاغة، ليهبط عيار الذهب 21 الأكثر مبيعًا وتداولًا في مصر من 800 جنيها إلي 784 جنيهًا للجرام في أدنى سعر للذهب في مصر بالنصف الثاني من 2020، وهو أقل سعر للذهب خلال 5 أشهر.

الذهب عيار 24 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 24 بين 895 و897 جنيهًا.

الذهب عيار 21 اليوم

تراوح سعر الذهب عيار 21 بين 783 و785 جنيهًا.

الذهب عيار 18 اليوم

تباين سعر الذهب عيار 18 بين 671 و673 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

تراوح سعر الجنيه الذهب بين 6264 و6280 جنيهًا.

وكان سعر الذهب تراجع نحو 17 جنيهًا منذ مساء أمس، ومع هذا الانخفاض مساء اليوم، يصبح إجمالي هبوط سعر الذهب في مصر 39 جنيها للجرام.

أسباب تراجع الذهب

وعن التراجع الكبير في أسعار الذهب، قال الدكتور وصفي واصف، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، إنّه سيظل هناك تذبذبًا واضحًا في سوق الذهب بين الارتفاع والانخفاض، وذلك حتى النصف الثاني من شهر يناير المقبل، لتتضح بعد ذلك الرؤى، إلا أنّ المعدن الأصفر سوف يسجّل مزيدًا من الخسائر حتى نهاية 2020، إذا عُززت الآمال بشأن لقاحات كورونا.

وعالميًا تراجعت أسعار الذهب 2%، إلى أدنى مستوى لها في 4 أشهر، أثناء تعاملات الاثنين، بعد بيانات أفضل من المتوقع لنشاط الشركات بالولايات المتحدة وتفاؤل بتقدم في لقاحات للوقاية من مرض كوفيد-19، وهو ما عزز الآمال في تعاف اقتصادي أسرع ودفع المستثمرين للتوجه نحو الأصول العالية المخاطر، وذلك وفقًا لوكالة "سكاي نيوز".