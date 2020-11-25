عاجل.. مدبولي يوجّه بصرف منحة الـ500 جنيه في أول أسبوع من ديسمبر

وجّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، اليوم، بالعمل على سرعة البدء في إجراءات صرف المنحة الخاصة بالعمالة غير المنتظمة؛ تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عرضا بشأن أعداد الذين سجلوا بياناتهم على الموقع الإلكتروني المخصص لذلك، فضلا عن الذين سبق وصرفوا المنحة في دفعات سابقة.

وأوضح مجلس الوزراء، في بيان صادر عنه قبل قليل: "في هذا الإطار جرى تكليف وزير المالية بتوفير التمويل اللازم لعملية الصرف، على أن يتم التنسيق مع وزير الاتصالات لإرسال الرسائل النصية للمستفيدين، وسرعة تحديد موعد لصرف المنحة لهم، وذلك خلال الاسبوع الاول من شهر ديسمبر المقبل".

وأكد رئيس الوزراء، ضرورة الاهتمام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بالتعامل مع فيروس كورونا المستجد، أثناء حصول المستفيدين على المنحة من الأماكن المخصصة لذلك.