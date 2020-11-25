عاجل.. "مدبولي": مصر تشهد أمطارا غير مسبوقة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ الأمطار التي تسقط على عدد من محافظات البلاد في تلك الفترة، لم تشهدها مصر من قبل.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال ترؤسه الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء قبل قليل، أنّ البلاد تشهد تغيرات مناخية، وكميات أمطار متزايدة على عدد من المحافظات الساحلية، خاصة الإسكندرية، التي تسقط عليها كميات أمطار غير مسبوقة، وفي ظل تحديات صعبة، أهمها النمو العشوائي الرهيب، وتقادم شبكات الصرف الصحي، وغيرها من التحديات.

وأوضح مدبولي أنّه جرى التوافق على تنفيذ عدد من المشروعات للمحافظة بتكلفة مليار جنيه، سيتم البدء فيها بشكل جزئي على الفور بقيمة 300 مليون جنيه.

ووجّه رئيس الوزراء، الشكر لجميع العاملين بالمحافظات وشركات مياه الشرب والصرف الصحي، على ما يبذلون من جهود غير عادية لمواجهة ما تشهده عدد من المناطق من سقوط أمطار غزيرة، وتعاملهم الفوري مع أي تداعيات تتعلق بالتغيرات في حالة الطقس، والتي يواصلون فيها الليل بالنهار؛ للتغلب على آثار الأمطار الشديدة.

وأشاد مدبولي، بجهود القوات المسلحة، ووزارة الداخلية، ودعمهما ومساندتهما المتواصلة، بما يملكون من أفراد ومعدات، وذلك بالتنسيق مع مختلف المحافظات لمواجهة هذه الظروف الجوية الصعبة.