عاجل.. الصحة: اختيار مصر ضمن قائمة "100 وجهة للسفر الآمن حول العالم"

كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن اختيار مصر ضمن قائمة "100 وجهة للسفر الآمن حول العالم".

جاء ذلك خلال عرض قدمته الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم.

وفيما يخص وضع مصر عالميا في السياحة والسفر، أكدت وزيرة الصحة أنّ قائمة السفر الآمن حول العالم تضمنت "100 وجهة"، بينها جمهورية مصر العربية، وتشمل القائمة الدول التي تبنت بروتوكولات موحدة عالميا، وأظهرت التزامها بالتدابير الصحية، لذا سُمح لها بإعادة فتح قطاع السياحة، خلال تعافيها من تفشي فيروس كورونا.

وتناولت وزيرة الصحة موقف السياحة العالمية والوطنية في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، لافتة إلى ما أكده البيان المشترك بين منظمة السياحة العالمية، ومنظمة الصحة العالمية، والذي شهد أهمية التعاون أكثر من أي وقت مضى، بين القطاع الصحي، والقطاعات الاقتصادية المختلفة خاصة قطاع السياحة، مع مشاركة المعلومات المُحدثة والموثوقة، سواء بالنسبة للسياح أو لقطاع السياحة.