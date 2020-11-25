صورة.. أول تعليق من الدكتورة هالة السعيد بعد حصولها على جائزة أفضل وزيرة عربية

أعربت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن سعادتها بالحصول على جائزة التميز الحكومي كأفضل وزيرة عربية.

وكتبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، قائلة: "تشرفت اليوم بحصولي على جائزة أفضل وزيرة عربية بجائزة التميز الحكومي العربي لعام 2020".

وأضافت الدكتورة هالة السعيد: "التميز رحلة، ونشر ثقافة التميز والجودة داخل الجهاز الإداري ودعم التنافسية المؤسسية، والعمل بروح الفريق مع إحداث نقلة في الأداء المؤسسي هو هدف نسعى جميعا إلى تحقيقه، وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، من أجل الوصول إلى كيانات إدارية حكومية ذات كفاءة وفاعلية تطبق مفاهيم الحوكمة، وتساهم في تطوير أداء الحكومة المصرية".

وهنأ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي، عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد فوز الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، كأفضل وزيرة في العالم العربي.

وكتب "بن راشد": "أبارك لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي فوز وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد كأفضل وزيرة في العالم العربي، مؤكدا: "التطوير الحكومي في عهد الرئيس السيسي يحقق قفزات مدروسة".