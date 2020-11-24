هالة السعيد: 75 مليارا استثمارات في مشروعات السكك الحديدية

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تعليقا على توقيع تأسيس الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية "نيرك"، إن مصر تستهدف إنشاء قاعدة صناعية مهمة، لأن قطاع الصناعة له نسبة كبيرة في الإنتاج المحلي في مصر، لافتة إلى أن صندوق مصر السيادي، من بين أهدافه الدخول في شراكات، لتحقيق أولويات الدولة المصرية في التنمية.

وأضافت "السعيد"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة "ON" الفضائية، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، الثلاثاء، أن الدولة المصرية تستثمر بشكل كبير في تصنيع عربات السكك الحديدية، وهناك مشروعات جارية بـ75 مليار جنيه في قطاع السكك الحديدية والقطارات، وهذا حجم استثمار كبير جدًا، ومن المهم أن تدخل الدولة في تصنيع هذا المجال، بدلا من الاستيراد، وهناك تدرج في استخدام المكون المحلي ليصل إلى 50%.

وتابعت وزيرة التخطيط أن هذا يزيد من فرص العمل، ويزيد الشراكة مع القطاع الخاص، وهناك تحالف من أفضل 5 شركات مصرية وطنية يدخلون في هذا المشروع لتوطين التكنولوجيا.

ولفتت إلى أن المشروع يبدأ على مراحل، المرحلة الأولى قيمتها تبدأ بـ2.8 مليار جنيه، ثم المرحلة الثانية وتستهدف الصناعات المغذية بقيمة 3 مليارات جنيه، موضحة أن صندوق مصر السيادي، والهيئة الاقتصادية لقناة السويس يشتركون بـ12%، ولكن بأسهم مميزة، بالاتفاق مع الشركاء، ليكون لها تصويت أفضل، والحصول على الأرباح أولا، موضحة أن القطاع الخاص له نسبة 76% في المشروع.

في سياق منفصل، شهدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والفريق كامل الوزير وزير النقل، مراسم توقيع عقد تأسيس الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وصندوق مصر السيادي، والقطاع الخاص متمثلاً في المساهمين (شركة سامكريت للاستثمار ،شركة حسن علام القابضة، شركة أوراسكوم للإنشاءات، وشركة كونيكت للتكنولوجيا والمعلومات).