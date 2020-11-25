"بنبان" أفضل مشروع حكومي عربي لتطوير البنية التحتية

أعلنت جائزة التميز الحكومي العربية في دورتها الأولى، فوز مشروع "بنبان للطاقة الشمسية " بجائزة أفضل مشروع تطوير بنية تحتية.

مشاركة عربية رفيعة المستوى

وأطلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم، حفل تكريم الفائزين في الدورة الأولى من جائزة التميز الحكومي العربي بمشاركة عربية رفيعة المستوى بالتعاون مع جامعة الدول العربية.

وتشمل "جائزة التميز الحكومي العربي" 15 فئة، موزعة على فئتين رئيسيتين هما الأفراد والمؤسسات، حيث تضم الجوائز الفردية فئات أفضل وزير عربي، وأفضل محافظ عربي، وأفضل مدير عام لهيئة ومؤسسة عربية، وأفضل مدير بلدية في المدن العربية، وأفضل موظف حكومي عربي، وأفضل موظفة حكومية عربية.

أما الجوائز المؤسسية فتنقسم إلى رئيسية وفرعية، حيث تضم الجوائز الرئيسية فئات أفضل وزارة عربية، وأفضل هيئة أو مؤسسة حكومية عربية، فيما تضم الجوائز الفرعية فئات أفضل مبادرة أو تجربة تطويرية حكومية، وأفضل مشروع حكومي عربي لتمكين الشباب، وأفضل مشروع حكومي عربي لتطوير التعليم، وأفضل مشروع حكومي عربي لتطوير القطاع الصحي، وأفضل مشروع حكومي عربي لتطوير البنية التحتية، وأفضل مشروع حكومي لتنمية المجتمع، وأفضل تطبيق حكومي عربي ذكي.

أكبر محطة لتوليد الطاقة الشمسية في أفريقيا والشرق الأوسط

وحصل مجمع بنبان للطاقة الشمسية على أفضل مشروع حكومي عربي لتطوير البنية التحتية، حيث يعد مجمع بنبان للطاقة الشمسية أحد أهم مشاريع البنية التحتية في جمهورية مصر العربية لتوليد الطاقة من خلال إدارة الاستثمار الأجنبي، ويعتبر أكبر محطة لتوليد الطاقة الشمسية في أفريقيا والشرق الأوسط بقدرة 1456 ميجاوات.

توفير 11720 فرصة عمل مباشرة

ساهم المشروع في توفير 11720 فرصة عمل مباشرة، و23440 غير مباشرة في فترة التنفيذ، و6000 بعد التشغيل، وتم تخصيص 10% من أرباح الشركات المشاركة للمسؤولية المجتمعية.

تفادي 2 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون

ساهم المشروع في تفادي 2 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتعزيز وجذب الاستثمارات الأجنبية في المنطقة وإصدار قوانين داعمة للاستثمار، كما كان للمشروع تأثير تنموي ومجتمعي في المنطقة من خلال تحويل المدرسة الثانوية للصناعة إلى مدرسة للطاقة الشمسية وإنشاء 600 وحدة صحية.

حصل المشروع على جائزة طومسون 2018، وجائزة أفضل مشروع في العالم للبنك الدولي.