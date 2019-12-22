خبير: محطة "بنبان" نقلة نوعية نحو مصادر طاقة نظيفة ومتجددة في مصر

أكّد الدكتور أشرف حميدة أستاذ نظم القوى الكهربائية بجامعة أسوان، أنّ تنوع الطاقة يعتبر أحد أهم العناصر الاستراتيجية لتخطيطات الدول، حتى يكون هناك مصادر للطاقة متعددة ومتنوعة.

"حميدة": 39 شركة تعمل في المحطة التي تعادل قدرتها السد العالي

وأضاف "حميدة"، خلال لقاء مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المعروض على شاشة القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أنَّ الاتجاه في مصر مؤخرًا إلى إنشاء محطات للطاقة المتجددة، مثل محطة "بنبان" التي تعادل في قدرتها محطة السد العالي وتخزن نحو 2000 ميجاوات؛ يعتبر نقلة نوعية لتخزين الطاقة؛ كونه يغذي الكثير من المشروعات القومية.

وتابع أنَّ هناك 39 شركة تعمل حاليًا في محطة "بنبان"، مبينًا أنَّه جرى افتتاح عدد من المحطات الموجودة بها، لافتًا إلى أنَّ كل شركة من هذه الشركات لديها محطة بها 50 ميجاوات، وكل هذا سيؤثر على استقرار الشبكة الكهربائية بمصر، موضحًا أنَّ المحطة ستساعد على إنشاء العديد من المشروعات القومية والتنموية والصناعية في نطاق هذه المحطة العملاقة.

وأضاف أستاذ نظم القوى الكهربائية بجامعة أسوان، أنَّ هذه المحطات ستوفر العديد من فرص العمل للشباب، ما سيسهم بشكل كبير في تحقيق خطة الدولة للتنمية المستدامة.