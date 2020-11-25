"ثلوج ورياح وسطوع شمس".. تقلبات شديدة بطقس الدقهلية خلال ساعات

شهدت محافظة الدقهلية تقلبا شديدا في حالة الطقس على مدار اليوم، من نشاط للرياح والأتربة تبعه هطول أمطار على بعض المناطق.

فيما ظهرت الثلوج في بعض القرى، وحدثت تقلبات شديدة في حالة الطقس على مدار اليوم بين ظهور السحب وانتشار الغيوم ثم سطوع الشمس وهبوب الرياح، مع انخفاض في درجات الحرارة.

وأدى طلاب كلية الطب امتحان منتصف الفصل الدراسي حسب الجدول الموضوع مسبقا، فيما تعطلت الدراسة بالمدارس بعد قرار المحافظ بوقف الدراسة.

وكانت جامعة المنصورة، أكدت أن اليوم الأربعاء "يوم عمل عادي" بالنسبة للطلاب والعاملين بها، ولا يوجد أي تعديل في الجداول الدراسية بقطاعي التعليم والمستشفيات.

ونشرت الصفحة الرسمية لجامعة المنصورة، بيانا وجهته إلى منسوبيها قالت فيه:" إيماء إلى ما تم نشره على صفحات التواصل الاجتماعي بشأن منح العاملين والطلاب إجازة بمحافظة الدقهلية، يرجى العلم، بأن الأربعاء الموافق 25 نوفمبر 2020 يوم عمل عادي ولا يوجد أي إجازات وأن المحاضرات وأعمال الامتحانات مستمرة كما هو معلن بالجداول مسبقا".

وأضاف البيان، "كذلك بالنسبة العاملين بقطاعي التعليم والمستشفيات لا يوجد إجازات والعمل مستمر طبقا لمواعيد الحضور والانصراف ولا يوجد أي تعديل، لذا لزم التنويه وان الجامعة غير مسؤولة عما ينشر على أي صفحات أخرى".

فيما قرر الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، تعليق الدراسة لتلاميذ وطلاب المدارس بنطاق محافظة الدقهلية اليوم نظرا لسوء الأحوال الجوية المتوقعة تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بتفويض المحافظين فيما يتعلق باستمرار العمل بالمدارس أو تعليق الدراسة بها حسب طبيعة الطقس ووفقا لظروف كل محافظة وفقا للأحوال الجوية المتوقعة.

وأكد محافظ الدقهلية، في بيان له، أن قرار تعليق الدراسة للتلاميذ والطلاب بالمدارس بنطاق الدقهلية، نظرا لسوء الأحوال الجوية المتوقعة، وحرصا على سلامة أبنائنا التلاميذ الطلاب بنطاق محافظة الدقهلية.