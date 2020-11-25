الرئيس التنفيذي لشركة التقنية: قانون حوافز الاستثمار أعطى قبلة الحياة للاستثمار الأجنبي في مصر

مدير المشروعات بشركة التقنية: شركات الاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى لها دور كبير فى دفع عجلة الاستثمار الأجنبي والتنمية الصناعية في مصر

قال أحمد الشريف الخبير الاقتصادي والرئيس التنفيذي لشركة التقنية الرائدة في خدمات الاستشارات الاقتصادية والإدارية والمالية والفنية ودراسات الجدوى، قانون حوافز الاستثمار أو ما يعرف بقانون الاستثمار الجديد واحد من العلامات المضيئة في تاريخ البرلمان الماضي وثمرة أعماله، إذ أعطى قبلة الحياة للاستثمار الأجنبي في مصر، وتخليصه من الروتين الممل والبيروقراطية الإدارية المعطلة للمشروعات الهامة، ويعد خطوة هامة لتشجيع الاستثمار في مصر وجعل السوق المصري بيئة خصبة وجاذبة للاستثمارات لدعم الاقتصاد المصري وسط التحديات الراهنة.

وأكد "الشريف" أن قانون حوافز الاستثمار الصادر عام 2017 وتعديلاته عام 2019 أعطى الكثير من المزايا للاستثمار الأجنبي في مصر، حيث عدد ضمانات كثيرة يتمتع بها المستثمر الأجنبي جعلت له الحق في إقامة مشروعاته وتمويلها وتملكها وتصفيته والتصرف فيه بدون قيد أو شرط، عكس ما كان ينص عليه القانون القديم.

وأشار "الشريف" إلى الحوافز الإضافية التي أتيحت للمستثمر بموجب قانون حوافز الاستثمار منها حوافز إضافية غير ضريبية لتشجيع الاستثمار في المشروعات ذات التشغيل كثيف العمالة، بالإضافة إلى حوافز تعمل على زيادة نسبة المكون المحلي في المنتج النهائي، والتي تستثمر في مجال الخدمات اللوجيستية أو تنمية التجارة الداخلية أو الطاقة التقليدية أو الجديدة أو المتجددة، فضلا عن حوافز تتمثل في خصم ضريبي 50% على الاستثمارات في المناطق النائية وغير المطورة ودعما حكوميا لتكلفة توصيل المرافق للمشاريع الجديدة.

وأضاف "الشريف" أن الميزة الأكبر لهذا القانون هي رفع عبء الإجراءات الروتينية والبيروقراطية الطويلة عن المستثمر التي كانت تصل إلى 600 يومًا، فأصبحت مدة استخراج التراخيص لا تزيد عن ثلاثة أسابيع، وتصدر فقط من هيئة التنمية الصناعية بعد أن كان المستثمر ملزم بالتوجه إلى 13 جهة لاستخراج التصاريح في القانون القديم.

وقال أحمد الجنيدي مدير المشروعات بشركة التقنية أن شركات الاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى لها دور كبير دفع عجلة الاستثمار الأجنبي والتنمية الصناعية في مصر من خلال تقديم النصائح والدراسات العلمية الدقيقة التي تسهم في زيادة فرصة نجاح المشروع الاستثماري.

ولفت "الجنيدي" إلى أن "التقنية" بجانب تقديم دراسات الجدوى الاقتصادية المعتمدة و المطابقة للاشتراطات البنكية إلى تنفيذ المشروع بالكامل فهي تقدم استشارات علمية دقيقة لمساعدة المستثمر على اختيار أفضل موقع لتنفيذ المشروع والتحرك في إجراءات الحصول على الأرض والتراخيص اللازمة لبدء الاستثمار والقيام بتنفيذ المشروع أو المصنع ثم استيراد خطوط الإنتاج وتوفير المواد الخام اللازمة لبدء الإنتاج ثم توفير الأيدي العاملة المدربة وتوفير الإداريين المتخصصين سواء من مصر أو جنسيات ُمختلفة بخبرة سابقة في مشاريع واستثمارات ُمشابهة مما يؤدى لعدم إهدار أي وقت في البحث عن أي منالعناصر السابقة بتنفيذ المشروع أو إهدار أي مال في تجربة خط إنتاج أو توظيف أشخاص غير مؤهلين أو تنفيذ المشروع بمنتج نسبة نجاحه بالسوق ضعيفة أو عدم احتياج السوق نفسه للمنتج أو الخدمة الُمقدمة.

طلب دراسة جدوى - شركة التقنية (tiqnea.com)

شركة التقنية تم تأسيسها بواسطة خبراء اقتصاديون منذ أكثر من 10 سنوات حيث توسعت الشركة فى الوطن العربى و أصبح لها مكاتب تمثيل فى أوروبا ، تمتلك الشركة سابقة أعمال جعلتها تستحق لقبها كواحدة من أكبر الشركات الاستشارية بالوطن العربى و أوروبا.

كما توسعت الشركة فى خدماتها بجانب دراسات الجدوى المعتمدة و المطابقة للإشتراطات البنكية مثل تنفيذ المشروع بالكامل حيث يتم اختيار أفضل موقع لتنفيذ المشروع و التحرك فى إجراءات الحصول على الأرض و التراخيص اللازمة لبدأ الاستثمار و القيام بتنفيذ المشروع أو المصنع ثم استيراد خطوط الإنتاج و توفير المواد الخام اللازمة لبدأ الإنتاج ثم توفير الأيدى العاملة المُدربة و توفير الإداريين المُتخصصين سواء من نفس الدولة أو جنسيات مُختلفة بخبرة سابقة فى مشاريع و استثمارات مُشابهة و يمكنك رؤية آخر أعمالنا من خلال الضغط هنا