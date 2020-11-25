الأزهر: المحافظون أصحاب سلطة تعليق الدراسة بالمعاهد في ظل الطقس السيئ

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، حالة الطوارئ استعدادًا للطقس السيئ الذي تمر به المحافظات، والموجة الثانية لفيروس كورونا، فعلى نطاق الطقس السيئ، جعل الأزهر مسؤولية تعليق الدراسة بالمعاهد الأزهر في يد المحافظين، حسب ظروف كل محافظة، ووفقا لما تراه قيادات الأزهر بالمحافظة.

وفيما يتعلق بالموجة الثانية لفيروس كورونا، وضع الأزهر العديد من الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، شملت عمليات تعقيم دائمة وقياس لدرجة حرارة الطلاب والتعامل بشكل مباشر مع أي حالة تظهر عليها أعراض الفيروس، إذ حدد قطاع المعاهد الأزهرية، خطوات للتعامل مع كورونا حال اكتشاف أي إصابة بالفيروس بأحد المعاهد، وشملت الخطة الآتي:

1. غلق الفصل

طالب القطاع بغلق الفصل حال حدوث أكثر من حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في نفس الفصل خلال أسبوعين، ويكون الغلق لمدة 28 يوما، تبدأ من تاريخ بداية تنفيذ قرار الغلق، ويكون قرار الغلق بالتنسيق بين مديرية الصحة والمنطقة الأزهرية.

2- غلق المعهد

يغلق المعهد عند غلق أكثر من فصل به خلال أسبوعين، لمدة 28 يوما، ويكون قرار الغلق بالتنسيق بين مديرية الصحة والمنطقة الأزهرية.

3- غلق مجمع معاهد

بعد غلق معهد بالمجمع، ثم غلق فصل بأي من المعاهد الأخرى في ذات المجمع خلال أسبوعين من غلق المعهد الأول، ويغلق مجمع المعاهد كاملا لمدة 28 يوما، ويكون قرار الغلق بالتنسيق بين مديرية الصحة والمنطقة الأزهرية.

4- غلق المعاهد على مستوى قرية أو مدينة

حال إغلاق مدارس التربية والتعليم بالقرية أو المدينة، يتم غلق المعاهد الأزهرية الكائنة بنفس القرية أو المدينة، ويكون قرار الغلق بالتنسيق بين مديرية الصحة والمنطقة الأزهرية.

5- غلق المعاهد على مستوى محافظة

يكون غلق معاهد المحافظة تبعا لتوصيات لجنة إدارة الأزمة بالمحافظة، والتي يمثل الأزهر فيها رئيس الإدارة المركزية، وتطور الوضع الوبائي.

غرفة عمليات بكل منطقة لمتابعة التطورات

وأكد قطاع المعاهد الأزهرية في منشور جرى توزيعه على كل رئيس لإدارة مركزية بكل منطقة، التواصل مع مديرية الصحة بمنطقته، والتعاون الكامل فيما بينهم، وأن تخطر كل منطقة غرفة العمليات الخاصة بمتابعة تطبيق هذا المنشور وتعلمها بأي تطورات.