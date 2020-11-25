جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تحتفى بوزير الشباب والرياضة

وجه خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا رسالة شكر وتقدير الى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة عقب مشاركته فى الندوة التى نظمتها الجامعة وشهدت حضور حاشد من الطلاب وأساتذة الجامعة وذلك فى إطار مشاركتها في مبادرة « مصر أولآ .. لا للتعصب» التى أطلقتها وزارة الشباب والرياضة.

وجاء فى رسالة الشكر التى وجهها خالد الطوخى لوزير الشباب والرياضة أنه يتقدم بها نيابة عن أسرة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا رئيس الجامعة وعمداء الكليات والأساتذة والإداريين والطلاب وذلك نطراً لما كان لحضور الدكتور أشرف صبحى من عظيم الأثر على إضفاء قيمة وأهمية للندوة بشكل عام وبحرصه على زيارة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا على وجه الخصوص.

وأشار الطوخى فى رسالة الشكر الى أن هذه المبادرة تحمل أهمية خاصة وتنطوى على دلالات ورسائل مهمة موجهة تحديداً الى أعداء الدولة المصرية سواء فى الداخل أو في الخارج فضلاً عن أهمية الرسائل التى تضمنتها كلمة الدكتور أشرف صبحى فيما يتعلق بضرورة الالتفاف حول الوطن فى هذه المرحلة الصعبة التى نعيشها الأن وسط عالم يتغير بشكل سريع ومتلاحق الى جانب دعوته للشباب بأهمية الابتعاد عن التعصب ونبذ تلك الأفة الخطيرة التى تهدد أمن واستقرار المجتمع .

ولفت الطوخى الى أن مشاركة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا فى هذه المبادرة يأتى فى إطار السياسة الدائمة التى تنتهجها الجامعه وهو المشاركة الفعالة فى كافة الأنشطة المجتمعية التي تستهدف في المقام الأول النهوض بالوطن والمواطن معاً ، مؤكداً استمرار الجامعة فى المضى قدماً فى هذا الإتجاه من أجل خلق جيل جديد من الخريجين مدرب على المشاركة المجتمعية ومرتبط بالواقع وبما يجرى حوله من أحداث تتطلب تكاتف الجميع من أجل تحقيق التنمية المستدامة التى توليها القيادة السياسية إهتماماً خاصاً.