وزيرة التضامن الاجتماعي تشارك طلاب جامعة مصر حفل تخرجهم

تفاعل طلاب كلية التربية الخاصة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، مساء اليوم، مع أوبريت " تسلمي يامصر"، المقدم من طلاب الفرقة النهائية للكلية عن طريق العرض الثامن وترجمة كلمات الأغنية إلى لغة الإشارة للطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة "الصم والبكم"، وذلك خلال حفل تخرج طلاب كلية التربية بحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وخالد الطوخي، رئيس مجلس أمناء الجامعة.

وقال الدكتور محمد العزازي، رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إن الكلية تعمل على إعداد المعلمين المؤهلين بالمهارات التربوية من حيث المجال المعرفي والمعني والثقافي والبحثي بما يتواكب مع جودة التعليم الشاملة والإسهام في تطوير البحث العلمي ونشر الاتجاهات التربوية الحديثة في مجالي تعليم ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأضاف رئيس الجامعة، أن من أهداف الكلية العمل على إعداد الكوادر البشرية المؤهلة للمدارس بوزارة التربية والتعليم ومؤسسات المجتمع المدني لرعاية وتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، والمساهمة في برامج خدمة المجتمع من خلال الندوات والمحاضرات والمؤتمرات وورش العمل والدورات التجريبية لأولياء الأمور والعاملين في مجال رعاية وتعليم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقال الدكتور نبيل الزهار، عميد كلية التربية، إن الكلية ساهمت الفترة الماضية في إخراج العشرات من الكوادر المتميزة في التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة، موضحا أن اليوم تشهد الكلية حفل تخرج الدفعة الثالثة على التوالي منذ إنشائها، لافتا إلى أن مجلس أمناء الجامعة وجه بتوفير الإمكانيات المؤهلة للتدريب والتأهيل المهني لجميع الطلاب أثناء الدراسة، ما يسهم في إيجاد خريجين متميزين يتماشون مع متطلبات سوق العمل محليا ودوليا.

وأكد، أن تخصصات الكلية بها ما هو متخصص في التأخر العقلي، والإعاقات البصرية والإعاقات السمعية، والإعاقات الحركية، والاضرابات الانفعالية والسلوكية، والموهوبين والإعاقة والعجز في التعلم.

وأشار إلى أن حضور وزير التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، حفل التخرج، يأتي ضمن اهتمامها الكبير بذوي الاحتياجات الخاصة، لا سيما من خلال أول كلية متخصصة في هذا المجال داخل الجامعات المصرية الخاصة على مستوى الوطن العربي.