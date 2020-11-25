الخدمة الوطنية يعقد شراكة مع شركة إسبانية لإنشاء 20 مركز لـ"البلازما"

وقع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، عقد شراكة استراتيجية للتعاون مع شركة جريفولز الإسبانية للمستحضرات الدوائية، وذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير المنظومــة العلاجية بالقوات المسلحة ودعم المجال الطبي داخل مصر.

ويعد التوقيع بمثابة شراكة استراتيجية بين المؤسستين لتعزيز سوق العلاج من مشتقات البلازما عن طريق إنشاء أكثر من 20 مركز مجهز بأحدث الوسائل والمعدات الطبية العالمــــية لإنتاج البلازما وتجزئتها في أسرع وقت ممكن.

بدأت مراسم التوقيع بكلمة اللواء مصطفى أمين على مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية رحب خلالها بالحضور، مؤكداً حرص القوات المسلحة على الارتقاء بالمنظومة الطبية، وتعظيم الاستفادة من الخبرات والإمكانات المتاحة في المجالات العلمية والبحثية المختلفة، مشيراً إلى أن القوات المسلحة لا تتوانى في تقديم كل الدعم لخدمة القطاع الطبي في المجالين العسكري والمدني، بما ينعكس آثاره على الارتقاء بالمنظومة الطبية ومستوى العلاج المقدم للمواطنين.

وعبر رئيس الوفد التابع لشركة جريفولز الإسبانية عن فخره وامتنانه بالتعاون مع القوات المسلحة في دعم وتطوير المنظومة الطبية في مصر، والذي يأتي تتويجاً للعلاقات المصرية الإسبانية المتنامية بين البلدين.

ومن المنتظر أن يقدم هذا العقد فرصة كبيرة لرفع فرص مصر في الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية والاكتفاء الذاتي من تلك المشتقات، وتعد شركة جريفولز الاسبانية واحدة من أعرق المؤسسات الطبية في العالم حيث يمتد تاريخ عملها لأكثر من 100 عام وتقدم خدماتها المتخصصة في العديد من المجالات الطبية في أكثر من 100 دولة حول العالم.

حضر مراسم توقيع البروتوكول عدد من قادة القوات المسلحة وممثلين عن وزارات العدل والداخلية والصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي وهيئة الدواء المصرية والهيئة المصرية للشراء الموحد والتكنولوجيا الطبية.