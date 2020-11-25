السيسي يحيي أبناء القوات المسلحة على تضحياتهم للحفاظ على الوطن

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، مع الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بحضور الفريق عباس حلمي قائد القوات الجوية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنّ الاجتماع تناول إطلاع الرئيس على عدة موضوعات متعلقة بأنشطة وجاهزية الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة خاصة القوات الجوية، كما اطلع على نتائج مباحثات وزير الدفاع خلال زياراته الخارجية الأخيرة، في إطار التعاون العسكري المشترك بين القوات المسلحة المصرية ونظيرتها في بعض الدول الصديقة، ونتائج التدريبات العسكرية المشتركة التي تمت مؤخرا مع عدد من وحدات الجيوش الشقيقة.

وأثنى الرئيس على دور رجال القوات المسلحة في ضوء النجاحات التي تحققت في مجال الأمن والاستقرار وفرض التوازن الاستراتيجي في المنطقة.

ووجّه الرئيس التحية لرجال القوات المسلحة، لما يبذلونه من تضحيات فداءً للوطن وللحفاظ على أمن وسلامة الشعب المصري، وذلك في إطار القدرة الكبيرة التي تتمتع بها القوات المسلحة المصرية في جميع الأفرع والتخصصات ونظم التسليح.

كما وجّه الرئيس، بالاستمرار في الحفاظ على أعلى درجات الاستعداد والجاهزية لحماية أمن مصر القومي في ظل التحديات الكبيرة التي تموج بها المنطقة.