خروج 3 مصابات في حادث سير من المستشفى بكفر الشيخ

تماثلت 3 سيدات للشفاء وخرجن من استقبال مستشفى كفر الشيخ العام، عقب إصابتهن في حادث سير تعرضن له داخل مدينة كفر الشيخ، حيث جرى إجراء الإسعافات الأولية لهن، وتبين أن إصاباتهن طفيفة تتنوع ما بين شبه كسر في العظام والعمود الفقري، وجرى تقديم الخدمات الطبية لهن.

واستقبل مستشفى كفر الشيخ العام، في وقت سابق اليوم الأربعاء، 3 مصابات في حادث سير وقع على بعد أمتار من مبنى ديوان عام المحافظة، نتيجة تصادم سيارتين أجرة، بسبب اختلال عجلة القيادة بيد سائق إحدى السيارتين، ونجم عن الحادث إصابة كل من "أ. أ. س." باشتباه كسر في الساعد الأيسر، و"أ. ب. م." باشتباه كسر في العمود الفقري، و"هـ. س. ع." باشتباه كسر بالعمود الفقري.

وجرى نقل المصابات إلى المستشفى العام، حيث تم تقديم الأسعافات الأولية اللازمة لهن وخرجن عقب تماثلهن للشفاء، كما تم تحرير المحضر اللازم لاستكمال الإجراءات القانونية.