تشييع جثمان طالب ثانوية حاصل على 99% توفي في حادث سير بكفر الشيخ

لقي الطالب خالد أحمد مبروك، الحاصل على مجموع 99% علمي علوم بالثانوية العامة هذا العام، مصرعه إثر تعرضه لحادث سير مساء اليوم السبت.

وتحول موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، لدفتر عزاء للطالب، مؤكدين أنه كان قد قرر التحاقه بكلية الطب.

ويعد الطالب من الطلاب المتوفقين فى الأنشطة المختلفة، حيث حصل على بطولة ألعاب القوى عام 2016 مع مدرسته على عبد الشكور الثانوية الرسمية للغات، ونعت الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، الطالب داعية الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

وتابعت وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، انه جرى استخراج تصاريح دفن جثمان الطالب بمستشفى كفر الشيخ العام رافقها الدكتور سلامة الويشى المدير العام للتعليم العام، ويشييع جثمانه المئات من أهالي مركز الرياض.